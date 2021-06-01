NATO askeri tatbikatında komuta Türk askerinde! ABD ordusu resmen yayınladı

Son dakika haberi... ABD Rusya geriliminde yeni perde askeri tatbikatlarda. NATO tatbikatı Defender Europe 2021'in Romanya'daki en büyük bölümünde dikkat çeken bir kare yakalandı. Türk askeri tatbikatın en büyük bölümünü yönetti. Komutayı eline alan Türk askerin görüntüsü göğsümüzü kabarttı. Öte yandan Rusya'da bu tatbikata yanıt verdi.

Giriş Tarihi: 01.06.2021 14:08 Güncelleme Tarihi: 01.06.2021 14:46 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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