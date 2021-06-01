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NATO askeri tatbikatında komuta Türk askerinde! ABD ordusu resmen yayınladı

Son dakika haberi... ABD Rusya geriliminde yeni perde askeri tatbikatlarda. NATO tatbikatı Defender Europe 2021'in Romanya'daki en büyük bölümünde dikkat çeken bir kare yakalandı. Türk askeri tatbikatın en büyük bölümünü yönetti. Komutayı eline alan Türk askerin görüntüsü göğsümüzü kabarttı. Öte yandan Rusya'da bu tatbikata yanıt verdi.

Giriş Tarihi: 01.06.2021 14:08 Güncelleme Tarihi: 01.06.2021 14:46
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NATO askeri tatbikatında komuta Türk askerinde! ABD ordusu resmen yayınladı
Bir aydır Rusya'yı diken üstünde tutan NATO tatbikatı Defender Europe 2021'in Romanya'daki en büyük bölümüne Türkiye komuta ediyor, Moskova'nın karşı hamlesi dünyayı şaşkınlığa uğrattı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
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NATO askeri tatbikatında komuta Türk askerinde! ABD ordusu resmen yayınladı
ABD'nin başını çektiği 26 NATO ülkesinin 16 ülkesinde sergilediği savaş oyununda ilk tehlikeli yakınlaşma Mayıs ayı başında gerçekleşti, bir ABD insansız hava aracı Rus ordusuna ait savaş gemisine yaklaştı.
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NATO askeri tatbikatında komuta Türk askerinde! ABD ordusu resmen yayınladı
Aynı günlerde ABD'nin Estonya'da Rusya sınırına 100 kilometre mesafedeki Tapa üssünden füzeler ateşlemesi gerilimi zirveye çıkardı ve beklendiği gibi Moskova küplere bindi.
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NATO askeri tatbikatında komuta Türk askerinde! ABD ordusu resmen yayınladı
Kremlin'e yakın medya füzelerin doğrudan Rusya'ya karşı fırlatıldığını yazarken, on binlerce askerin yer aldığı son çeyrek asrın en büyük tatbikatı bir ay boyunca binlerce kilometrelik bir alana yayıldı.
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NATO askeri tatbikatında komuta Türk askerinde! ABD ordusu resmen yayınladı

1356 TÜRK ASKERİ VAR
Gövde gösterisinin Steadfast Defender 2021 bölümü için Türk ordu birlikleri Mayıs ayı başında yola çıktı, 1356 askerin yanı sıra 214 aracın yer aldığı kafile Romanya'ya ulaştı.