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NASA Başkanı'ndan dünyayı korkutan itiraf! ''UFO'lar gerçek, dünya ile iletişime geçecekler''
NASA Başkanı Bill Nelson'dan dünyayı merak ve korkuya sürükleyen bir açıklama geldi. Nelson, evrende insanlardan başka akıllı varlıkların olduğuna inandığını ve dünya ile iletişime geçeceklerini söyledi. NASA'nın dünya dışı yaşamlara ilişkin çalışmalarının devam ettiğini belirten Nelson, Pentagon tarafından geçtiğimiz ay yayımlanan UFO raporunun gizli versiyonunu gördüğünü de aktardı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 09.07.2021 00:34Güncelleme Tarihi: 09.07.2021 00:39