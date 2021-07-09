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NASA Başkanı'ndan dünyayı korkutan itiraf! ''UFO'lar gerçek, dünya ile iletişime geçecekler''

NASA Başkanı Bill Nelson'dan dünyayı merak ve korkuya sürükleyen bir açıklama geldi. Nelson, evrende insanlardan başka akıllı varlıkların olduğuna inandığını ve dünya ile iletişime geçeceklerini söyledi. NASA'nın dünya dışı yaşamlara ilişkin çalışmalarının devam ettiğini belirten Nelson, Pentagon tarafından geçtiğimiz ay yayımlanan UFO raporunun gizli versiyonunu gördüğünü de aktardı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 09.07.2021 00:34 Güncelleme Tarihi: 09.07.2021 00:39
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NASA Başkanı'ndan dünyayı korkutan itiraf! ''UFO'lar gerçek, dünya ile iletişime geçecekler''

Dünya dışı yaşama ilişkin çarpıcı açıklamalar eski astronot Bill Nelson, CNBC'den Shepard Smith'e yaptığı açıklamada, "Eğer 13,5 milyar yıllık bir evrene sahipseniz, başka bir Güneş ve bizimki gibi bir atmosfere sahip başka bir gezegen için şans var mı diye düşündüğünüzde, bunun cevabının 'evet' olduğunu söylerdim" ifadelerini kullandı.

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NASA Başkanı'ndan dünyayı korkutan itiraf! ''UFO'lar gerçek, dünya ile iletişime geçecekler''

Ulusal İstihbarat Dairesi'nin göre, 25 Haziran'da yayınlanan ABD hükümeti tarafından yayınlanan tanımlanamayan uçan cisimler hakkındaki raporda, 2004'ten 2021'e kadar askeri uçaklar tarafından bildirilen 144 UFO vakasının 143'ünü açıklanamadıği belirtiliyor.

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NASA Başkanı'ndan dünyayı korkutan itiraf! ''UFO'lar gerçek, dünya ile iletişime geçecekler''

Bill Nelson, NASA'nın yıllardır uzayda hayat arayışına dahil olduğunu söyledi ve ajansın, güneş sistemimizdeki ve kozmosun başka yerlerindeki gezegenlerde yaşam aradığını belirtti.

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NASA Başkanı'ndan dünyayı korkutan itiraf! ''UFO'lar gerçek, dünya ile iletişime geçecekler''

Eski Florida Senatörü ve eski astronot, aramanın bir kısmının Mars hakkında daha fazla bilgi edinmeyi içerdiğini ekledi. NASA'nın deneysel helikopteri Ingenuity, Pazartesi günü Mars'ta dokuzuncu uçuşunu gerçekleştirmişti.

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NASA Başkanı'ndan dünyayı korkutan itiraf! ''UFO'lar gerçek, dünya ile iletişime geçecekler''

Nelson'ın konuyla ilgili yorumları, iki haftadan kısa bir süre içinde ikinci kez insanların evrende yalnız olmayabileceğini gündeme getirdi. Pentagon'un geçen ay tanımlanamayan hava olaylarıyla (UFO) ilgili raporunun yayınlanmasından sonra Nelson, raporun gizli versiyonunu gördüğünü ve 'orada açıkça bir şey olduğuna' inandığını söyledi.