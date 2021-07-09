NASA Başkanı'ndan dünyayı korkutan itiraf! ''UFO'lar gerçek, dünya ile iletişime geçecekler''

Dünya dışı yaşama ilişkin çarpıcı açıklamalar eski astronot Bill Nelson, CNBC'den Shepard Smith'e yaptığı açıklamada, "Eğer 13,5 milyar yıllık bir evrene sahipseniz, başka bir Güneş ve bizimki gibi bir atmosfere sahip başka bir gezegen için şans var mı diye düşündüğünüzde, bunun cevabının 'evet' olduğunu söylerdim" ifadelerini kullandı.