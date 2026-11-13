Çadırlar mezar oldu: 9 aylık bebeğin yürek yakan ölümü! Gazze'de insanlık donuyor

Gazze'de savaşın yıkıntıları arasında hayata tutunmaya çalışan binlerce aile, yağmur ve dondurucu soğukla mücadele ediyor. Çadırları su altında kalan, sığınacak güvenli bir yer bulamayan Filistinlilerin yaşadığı dram, henüz 9 aylık bir bebeğin ölümüyle bir kez daha gözler önüne serildi. Kinan Ahmed Rakik, ailesiyle birlikte sığındığı derme çatma çadırda hipotermi nedeniyle hayatını kaybetti.

BİR ÇADIRDA, HENÜZ DOKUZ AYLIK BİR ÖMÜR



Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta ailesiyle birlikte çadırda yaşayan 9 aylık bebek, soğuk nedeniyle hayatını kaybetti. Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan ve bebeği muayene eden doktor, ölümün hipotermi nedeniyle gerçekleştiğini bildirdi.

BİR AİLENİN ACISI, BİNLERCE AİLENİN BARINMA MÜCADELESİ



Gazze Sivil Savunma Ajansı Sözcüsü Mahmud Bassal da bebeğin ölümünü doğruladı. İsrail'in saldırıları nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan aileler, geçici barınma alanlarında yağmur ve soğukla mücadele ediyor.

SIĞINACAKLARI ÇADIRLARI DA YAĞMUR ALDI



Gazze'de geçen hafta etkili olan şiddetli yağışlar, on binlerce kişinin yaşadığı çadırları sular altında bıraktı. Yağışların ardından kumdan oluşan bir setin çadırların üzerine çökmesi sonucu üçü çocuk beş kişi yaşamını yitirdi.

YÜZLERCE AİLE, SU BASAN ÇADIRLARINI TERK ETTİ Gazze kenti ile bölgenin orta ve kuzey kesimlerindeki kamplarda yaşayan yüzlerce aile, çadırlarını basan sulardan kaçmak zorunda kaldı. Saldırılar nedeniyle yerinden edilen Filistinliler, kendilerini yağmurdan ve soğuktan koruyabilecekleri güvenli bir barınak bulmakta zorlanıyor.