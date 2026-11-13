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Çadırlar mezar oldu: 9 aylık bebeğin yürek yakan ölümü! Gazze'de insanlık donuyor

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Gazze'de savaşın yıkıntıları arasında hayata tutunmaya çalışan binlerce aile, yağmur ve dondurucu soğukla mücadele ediyor. Çadırları su altında kalan, sığınacak güvenli bir yer bulamayan Filistinlilerin yaşadığı dram, henüz 9 aylık bir bebeğin ölümüyle bir kez daha gözler önüne serildi. Kinan Ahmed Rakik, ailesiyle birlikte sığındığı derme çatma çadırda hipotermi nedeniyle hayatını kaybetti.

Çadırlar mezar oldu: 9 aylık bebeğin yürek yakan ölümü! Gazze'de insanlık donuyor 1

BİR ÇADIRDA, HENÜZ DOKUZ AYLIK BİR ÖMÜR

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta ailesiyle birlikte çadırda yaşayan 9 aylık bebek, soğuk nedeniyle hayatını kaybetti. Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan ve bebeği muayene eden doktor, ölümün hipotermi nedeniyle gerçekleştiğini bildirdi.

Çadırlar mezar oldu: 9 aylık bebeğin yürek yakan ölümü! Gazze'de insanlık donuyor 2

BİR AİLENİN ACISI, BİNLERCE AİLENİN BARINMA MÜCADELESİ

Gazze Sivil Savunma Ajansı Sözcüsü Mahmud Bassal da bebeğin ölümünü doğruladı. İsrail'in saldırıları nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan aileler, geçici barınma alanlarında yağmur ve soğukla mücadele ediyor.

Çadırlar mezar oldu: 9 aylık bebeğin yürek yakan ölümü! Gazze'de insanlık donuyor 3

SIĞINACAKLARI ÇADIRLARI DA YAĞMUR ALDI

Gazze'de geçen hafta etkili olan şiddetli yağışlar, on binlerce kişinin yaşadığı çadırları sular altında bıraktı. Yağışların ardından kumdan oluşan bir setin çadırların üzerine çökmesi sonucu üçü çocuk beş kişi yaşamını yitirdi.

Çadırlar mezar oldu: 9 aylık bebeğin yürek yakan ölümü! Gazze'de insanlık donuyor 4

YÜZLERCE AİLE, SU BASAN ÇADIRLARINI TERK ETTİ

Gazze kenti ile bölgenin orta ve kuzey kesimlerindeki kamplarda yaşayan yüzlerce aile, çadırlarını basan sulardan kaçmak zorunda kaldı. Saldırılar nedeniyle yerinden edilen Filistinliler, kendilerini yağmurdan ve soğuktan koruyabilecekleri güvenli bir barınak bulmakta zorlanıyor.

Çadırlar mezar oldu: 9 aylık bebeğin yürek yakan ölümü! Gazze'de insanlık donuyor 5

GAZZE'DEKİ AİLELER İÇİN UYARI

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Gazze Sözcüsü James Elder, yaşananların yaklaşan kış mevsiminin habercisi olduğunu söyledi. Kışa henüz haftalar bulunduğunu belirten Elder, bölgede şimdiden eşi benzeri görülmemiş yağış ve soğukla karşılaşıldığına dikkat çekti.

Çadırlar mezar oldu: 9 aylık bebeğin yürek yakan ölümü! Gazze'de insanlık donuyor 6

GAZZE'NİN ÇOĞUNLUĞU HALA GEÇİCİ BARINAKLARDA

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), 8 Kasım itibarıyla fırtınalardan 26 bin hanenin etkilendiğini bildirdi. Gazze nüfusunun yaklaşık yüzde 65'inin hala çadırlarda veya diğer geçici barınma alanlarında yaşadığı belirtildi.

Çadırlar mezar oldu: 9 aylık bebeğin yürek yakan ölümü! Gazze'de insanlık donuyor 7
Çadırlar mezar oldu: 9 aylık bebeğin yürek yakan ölümü! Gazze'de insanlık donuyor 8

İŞGALCİ İSRAİL ORDUSUNUN SÖZCÜSÜ ÇADIR TESLİM EDİLDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

İsrail ordusunun Arapça sözcüsü ise yayımladığı videoda Gazze'ye "93.000 çadır ve insani yardım malzemesi taşıyan 8.600 kamyon" teslim edildiğini öne sürdü. Sözcü, açıklamasında Hamas'ı sorumlu tuttu.

Çadırlar mezar oldu: 9 aylık bebeğin yürek yakan ölümü! Gazze'de insanlık donuyor 9

CAN KAYIPLARI VE BARINMA KOŞULLARINA TEPKİLER SÜRÜYOR

Video, soğuk ve fırtına nedeniyle yaşanan can kayıpları ile 70 bin yerinden edilmiş kişinin çadırlarının sular altında kalmasına yönelik tepkilerin sürdüğü sırada yayımlandı.

İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim 2025'te ateşkes ilan edilmişti. İsrail, 7 Ekim saldırısına katılanları hedef alacağını belirterek Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürdü.

Çadırlar mezar oldu: 9 aylık bebeğin yürek yakan ölümü! Gazze'de insanlık donuyor 10

ÇADIRLARDA KIŞ BEKLEYEN AİLELERİN YARDIM İHTİYACI

Gazze'ye giren insani yardımlar üzerinde sıkı kontrol uygulayan İsrail'in, yaklaşan soğuk hava koşullarına karşı yeterli hazırlık yapmadığı yönünde eleştiriler de gündeme geldi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Barış Kurulu, bu hafta yaptığı açıklamada İsrail'in soğuk hava koşullarına hazırlık konusunda yeterince adım atmadığını belirtti. Kurul, bölgeye daha fazla yardım malzemesinin acilen ulaştırılması gerektiğini bildirdi.

Celal Kargı
Editör
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