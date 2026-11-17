Meta'nın gençlerin ruh sağlığına ilişkin davalarında binlerce belgeyi gizlediği ortaya çıktı, yüzde 93 detayı dikkat çekti
Sosyal medya devi Meta, gençlerin ruh sağlığına zarar verdiği iddialarıyla karşı karşıya olduğu binlerce davada bu kez delilleri gizlemekle suçlanıyor. Instagram ve diğer platformların gençlerde bağımlılık, depresyon ve kaygıya yol açtığını savunan binlerce kişi ve okul bölgesinin avukatları, şirketin aleyhine olabilecek belgeleri avukat-müvekkil gizliliği gerekçesiyle sakladığını öne sürerek mahkemeden yaptırım talep etti. Dosyadaki en çarpıcı ayrıntı ise yeniden incelenen belgelerin yaklaşık yüzde 93'ünün uygunsuz şekilde karartıldığının veya saklandığının belirlenmesi oldu.
Dünyanın en büyük sosyal medya şirketlerinden Meta, gençlerin ruh sağlığı üzerindeki etkileri nedeniyle açılan binlerce davada yeni bir krizle karşı karşıya. Şirketin sosyal medya platformlarının genç kullanıcıları bağımlılığa sürüklediği, depresyon ve kaygı sorunlarını artırdığı yönündeki iddialar mahkemeye taşınırken, bu kez davanın seyrini değiştirebilecek belgelerin saklandığı öne sürüldü.
Meta'ya karşı dava açan binlerce kişi ve okul bölgesini temsil eden avukatlar, şirketin kritik delilleri kasıtlı olarak gizlediğini savunarak ABD'de mahkemeye başvurdu. Avukatlar, Meta'nın aleyhine kullanılabilecek belgeleri avukat-müvekkil gizliliği kapsamına sokarak davacılardan sakladığını ileri sürdü.
META'NIN SAKLADIĞI BELGELERDE YÜZDE 93 DETAYI!
Davacıların mahkemeye sunduğu dilekçede yer alan iddialar, tartışmanın boyutunu gözler önüne serdi. Avukatlar, Meta'nın paylaşmadığı binlerce belgeyi incelemeleri sonucunda şirketin, son derece önemli delilleri gizlemek için avukat-müvekkil gizliliği ilkesinden yararlandığını öne sürdü.
Daha da dikkat çekici olan ise yeniden inceleme sürecinde ortaya çıkan oran oldu.
Davacıların cuma günü mahkemeye sunduğu bilgilere göre Meta, haftada 20 bin belgeyi yeniden inceliyor. Şirket, şimdiye kadar değerlendirdiği belgelerin yaklaşık yüzde 93'ünün uygunsuz şekilde karartıldığını veya paylaşılmadığını tespit etti.
Davacıların iddiasına göre mahkeme tarafından görevlendirilen özel uzman da Meta'nın gizli tutmaya devam ettiği belgelerden örnekleri inceleyerek daha fazla belgenin açıklanması gerektiği sonucuna vardı.
BİR BUÇUK YIL GİZLİ KALDIĞI İDDİA EDİLEN BELGELER DURUŞMAYA ÜÇ AY KALA ORTAYA ÇIKTI
Davacıların avukatları, yeni ortaya çıkan on binlerce belgenin zamanlamasına da tepki gösterdi.
Mahkemenin belirlediği takvime göre bir buçuk yıldan daha uzun süre önce kendilerine teslim edilmesi gereken belgelerin, bir sonraki duruşmaya yalnızca üç ay kala ellerine ulaştığını belirten avukatlar, Meta'nın bu tutumunun davanın yürütülmesini doğrudan etkilediğini savundu.
Avukatlar, davaya bakan ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Yvonne Gonzalez Rogers'tan Meta'ya yaptırım uygulanmasını istedi.
Talep edilen yaptırımlar arasında, şubat ayında yapılacak duruşmada jüriye şirketin belge saklama ve karartma sürecinin anlatılması da bulunuyor. Davacılar ayrıca Meta'nın, kendilerinin söz konusu belgeleri delil olarak kullanmasına itiraz etme imkanının sınırlandırılmasını talep ediyor.
INSTAGRAM EKİBİNİN ŞAPKALARINDA BİLE AYNI İFADE!
Davada dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise Meta'nın kurum kültürüne ilişkin iddialar oldu.
Okul bölgelerini temsil eden avukatlar, mahkemeye sundukları belgelerde şirket içerisinde kötüye kullanımı normalleştiren bir anlayış bulunduğunu ileri sürdü.