Dünyanın en büyük sosyal medya şirketlerinden Meta, gençlerin ruh sağlığı üzerindeki etkileri nedeniyle açılan binlerce davada yeni bir krizle karşı karşıya. Şirketin sosyal medya platformlarının genç kullanıcıları bağımlılığa sürüklediği, depresyon ve kaygı sorunlarını artırdığı yönündeki iddialar mahkemeye taşınırken, bu kez davanın seyrini değiştirebilecek belgelerin saklandığı öne sürüldü.

Meta'ya karşı dava açan binlerce kişi ve okul bölgesini temsil eden avukatlar, şirketin kritik delilleri kasıtlı olarak gizlediğini savunarak ABD'de mahkemeye başvurdu. Avukatlar, Meta'nın aleyhine kullanılabilecek belgeleri avukat-müvekkil gizliliği kapsamına sokarak davacılardan sakladığını ileri sürdü.

Davacıların iddiasına göre mahkeme tarafından görevlendirilen özel uzman da Meta'nın gizli tutmaya devam ettiği belgelerden örnekleri inceleyerek daha fazla belgenin açıklanması gerektiği sonucuna vardı.

Davacıların cuma günü mahkemeye sunduğu bilgilere göre Meta, haftada 20 bin belgeyi yeniden inceliyor. Şirket, şimdiye kadar değerlendirdiği belgelerin yaklaşık yüzde 93'ünün uygunsuz şekilde karartıldığını veya paylaşılmadığını tespit etti.

Daha da dikkat çekici olan ise yeniden inceleme sürecinde ortaya çıkan oran oldu.

BİR BUÇUK YIL GİZLİ KALDIĞI İDDİA EDİLEN BELGELER DURUŞMAYA ÜÇ AY KALA ORTAYA ÇIKTI

Davacıların avukatları, yeni ortaya çıkan on binlerce belgenin zamanlamasına da tepki gösterdi.

Mahkemenin belirlediği takvime göre bir buçuk yıldan daha uzun süre önce kendilerine teslim edilmesi gereken belgelerin, bir sonraki duruşmaya yalnızca üç ay kala ellerine ulaştığını belirten avukatlar, Meta'nın bu tutumunun davanın yürütülmesini doğrudan etkilediğini savundu.

Avukatlar, davaya bakan ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Yvonne Gonzalez Rogers'tan Meta'ya yaptırım uygulanmasını istedi.

Talep edilen yaptırımlar arasında, şubat ayında yapılacak duruşmada jüriye şirketin belge saklama ve karartma sürecinin anlatılması da bulunuyor. Davacılar ayrıca Meta'nın, kendilerinin söz konusu belgeleri delil olarak kullanmasına itiraz etme imkanının sınırlandırılmasını talep ediyor.