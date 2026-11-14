İtalya'dan Meta'ya 805 milyon avroluk ceza! Facebook'a 60 gün süre: Kullanıcılarının fotoğraflarına izinsiz erişmiş

İtalya Verileri Koruma Kurumu (Garante della Privacy), teknoloji devi Meta'ya kişisel verilerin gizliliğini ihlal ettiği gerekçesiyle 805 milyon avroluk rekor bir para cezası kesti. Sosyal medya platformu Facebook'un, Android işletim sistemine sahip kullanıcıların galerilerindeki fotoğraf ve videolara hiçbir özel izin almadan gizlice eriştiğini belgeleyen İtalyan yetkililer, kullanıcılardan habersiz işletilen bu casus özelliğin 60 gün içinde tamamen devre dışı bırakılmasına hükmetti.

İtalyan denetim makamları, akıllı telefon kullanıcılarının mahremiyetini hiçe sayan teknoloji tekellerine karşı emsal niteliğinde bir yaptırıma imza attı. İZİNSİZ GALERİ ERİŞİMİ KÜRESEL DEVE PAHALIYA PATLADI

İtalya Verileri Koruma Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamada, Meta'nın İrlanda merkezli şirketine yönelik yürütülen incelemenin sonuçlandığı belirtilerek, Facebook uygulamasının Android kullanıcılarının galerilerindeki fotoğraf ve videolara özel izin almadan eriştiği gerekçesiyle şirkete 805 milyon avro para cezası kesildiği ve "Söz konusu izin gerektirmeyen özelliğin 60 gün içinde devre dışı bırakılmasına" hükmedildiği kaydedildi.

Yaptırım kararının gerekçesini net bir dille ortaya koyan İtalyan otorite, cezanın temelinde "Facebook uygulamasının, Android cihazları olan İtalyan kullanıcıların akıllı telefonlarında depolanan fotoğraf, video ve ilgili verilere özel izin almadan ve kullanıcıları yeterince bilgilendirmeden erişmesi" olduğunu bildirdi.



2023 YILINDAKİ 'ÖNERİ' SİSTEMİ SKANDAL ÇIKARDI

Yürütülen soruşturmanın detayları, kullanıcı mahremiyetinin nasıl adım adım delinebildiğini de gözler önüne serdi. İtalyan yetkililer, alınan bu ağır ceza kararının 2023 yılından itibaren yürürlüğe sokulan "Facebook'ta gezinirken galeriden öneriler al" özelliğiyle doğrudan bağlantılı olduğunu duyurdu.



Kullanıcıların kişisel arşivlerine onay almadan nüfuz eden sistemin deşifre edilme sürecine ilişkin bilgi veren Kurum, uygulamanın bu şüpheli özelliğine dair resmi soruşturmanın, Bolzano Tüketici Hakları Koruma Merkezi'nin Temmuz 2025'te yaptığı kapsamlı ihbar üzerine başlatıldığını aktardı.



20 MİLYON KİŞİ MAĞDUR EDİLDİ: SORUŞTURMADA İŞ BİRLİĞİ YAPMADILAR

Ceza tutarının belirlenmesinde Meta'nın sicili ve sergilediği tutumun belirleyici olduğu vurgulandı. İtalya Verileri Koruma Kurumu, 805 milyon avroluk dev cezanın takdir edilmesinde, "İtalya'da yaklaşık 20 milyon Android kullanıcısı olması, ihlalin süresi, söz konusu şirkete karşı 2019 yılında alınan önceki bir tedbir ve soruşturma sırasında işbirliği eksikliği" gibi kriterlerin ağırlaştırıcı neden olarak dikkate alındığı ifadelerini kullandı.

