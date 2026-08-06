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Kur'an-ı Kerim hazımsızlığı! Katil Ben-Gvir'den Filistinli esirler için skandal talimat

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Katil İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Negev Hapishanesindeki Filistinli esirlerin kıyafetlerine ve Kur'an-ı Kerim nüshalarına el konulması talimatı verdiği bildirildi. Filistin Esirler Medya Ofisi, talimatın ardından hapishanede bulunan mushaf sayısının azaldığını açıkladı.

Kur'an-ı Kerim hazımsızlığı! Katil Ben-Gvir'den Filistinli esirler için skandal talimat 1

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, ülkenin güneyindeki Negev Hapishanesinde tutulan Filistinli esirlerle ilgili yeni bir talimat verdiği bildirildi.

Kur'an-ı Kerim hazımsızlığı! Katil Ben-Gvir'den Filistinli esirler için skandal talimat 2

Filistin Esirler Medya Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir Negev Hapishanesine gitti.

Aşırı sağcı Bakan, burada Filistinli esirlerin kıyafetlerine ve Kur'an-ı Kerim nüshalarına el konulması talimatı verdi. Bunun ardından hapishanede Filistinlilerin okuyabileceği mushaf sayısının oldukça azaldığı kaydedildi.

Kur'an-ı Kerim hazımsızlığı! Katil Ben-Gvir'den Filistinli esirler için skandal talimat 3

Negev Hapishanesindeki esirlerin durumu hakkında da bilgi verilen açıklamada, İsrail'in Filistinlilere yiyecek ve temizlik kısıtlamalarını "bir ceza olarak" sürdürdüğü ifade edildi.

Kur'an-ı Kerim hazımsızlığı! Katil Ben-Gvir'den Filistinli esirler için skandal talimat 4

Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden 2 Ağustos'ta yapılan açıklamada ise İsrail'in kuzeyindeki Megiddo Hapishanesinde tutulan Filistinli esirlerin açlık ve tıbbi ihmalle karşı karşıya olduğu, yaşam koşullarının ise her geçen gün kötüleştiği belirtilmişti.

Kur'an-ı Kerim hazımsızlığı! Katil Ben-Gvir'den Filistinli esirler için skandal talimat 5

Filistin ve İsrail merkezli insan hakları raporlarına göre, İsrail hapishanelerinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 9 bin 500 Filistinli esir tutuluyor.

Esirlerin, açlık, işkence ve tıbbi ihmal gibi son derece ağır şartlar altında yaşam mücadelesi verdiği belirtiliyor.

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