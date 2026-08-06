Kur'an-ı Kerim hazımsızlığı! Katil Ben-Gvir'den Filistinli esirler için skandal talimat

Katil İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Negev Hapishanesindeki Filistinli esirlerin kıyafetlerine ve Kur'an-ı Kerim nüshalarına el konulması talimatı verdiği bildirildi. Filistin Esirler Medya Ofisi, talimatın ardından hapishanede bulunan mushaf sayısının azaldığını açıkladı.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, ülkenin güneyindeki Negev Hapishanesinde tutulan Filistinli esirlerle ilgili yeni bir talimat verdiği bildirildi.

Filistin Esirler Medya Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir Negev Hapishanesine gitti. Aşırı sağcı Bakan, burada Filistinli esirlerin kıyafetlerine ve Kur'an-ı Kerim nüshalarına el konulması talimatı verdi. Bunun ardından hapishanede Filistinlilerin okuyabileceği mushaf sayısının oldukça azaldığı kaydedildi.

Negev Hapishanesindeki esirlerin durumu hakkında da bilgi verilen açıklamada, İsrail'in Filistinlilere yiyecek ve temizlik kısıtlamalarını "bir ceza olarak" sürdürdüğü ifade edildi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden 2 Ağustos'ta yapılan açıklamada ise İsrail'in kuzeyindeki Megiddo Hapishanesinde tutulan Filistinli esirlerin açlık ve tıbbi ihmalle karşı karşıya olduğu, yaşam koşullarının ise her geçen gün kötüleştiği belirtilmişti.