16 Aralık 2022, Cuma
Meghan Markle ile Prens Harry’nin itirafları DEPREM ETKİSİ yarattı! Kraliyet Ailesi’nin sırları bir bir ortaya çıktı!
İngiliz Kraliyet Ailesi'nden radikal bir karar verip ayrıldıktan sonra adeta bir savaşa giren Sussex Dükü ile Düşesi Prens Harry ve Meghan Markle'ın heyecanla beklediği belgeseli İngiliz medyasına bomba gibi düşty. Harry ve Meghan'ın Kraliyet Ailesi'nin içinde olup bitenlere ilişkin itirafları da Kral Charles ve Prens William'ı deli edecek türden… Belgeselde asıl hedef ise…
Giriş Tarihi: 16.12.2022 13:00 Güncelleme Tarihi: 16.12.2022 13:00
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