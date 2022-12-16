Meghan Markle ile Prens Harry’nin itirafları DEPREM ETKİSİ yarattı! Kraliyet Ailesi’nin sırları bir bir ortaya çıktı!

İngiliz basınının, Kraliyet'le sessiz bir anlaşması olduğunu söyleyen çift, aile üyelerinin kıdem sırasına göre çıkacak olan haberleri manipüle etme gücü ve imkanı olduğunu söyledi. Meghan'ın aileye girmesi ve halk tarafından sevilmesinin, Kraliyet içinde bir "Prenses Diana" sendromuna yol açtığını belirten çift, bundan en çok rahatsızlık duyan kişinin ise Cambridge Düşesi Kate olduğunu ima etti.