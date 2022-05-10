Mead Gölü kurudukça ceset fışkırdı! Cinayetlerin sırrı çözülemedi

ABD'de kuraklık sebebiyle kurumaya başlayan Mead Gölü'nde, sular çekildikçe insan kalıntıları ortaya çıkmaya başladı. İlk defa 1 Mayıs'ta metal bir varilin içinden çıkan kemiklerden sonra bu sefer insan iskeleti kalıntıları bulundu. Polis, gölden daha fazla insan kalıntısı çıkabileceğini belirtti.

Giriş Tarihi: 10.05.2022 18:17 Güncelleme Tarihi: 10.05.2022 18:17 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL