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Mead Gölü kurudukça ceset fışkırdı! Cinayetlerin sırrı çözülemedi

ABD'de kuraklık sebebiyle kurumaya başlayan Mead Gölü'nde, sular çekildikçe insan kalıntıları ortaya çıkmaya başladı. İlk defa 1 Mayıs'ta metal bir varilin içinden çıkan kemiklerden sonra bu sefer insan iskeleti kalıntıları bulundu. Polis, gölden daha fazla insan kalıntısı çıkabileceğini belirtti.

Giriş Tarihi: 10.05.2022 18:17 Güncelleme Tarihi: 10.05.2022 18:17
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Mead Gölü kurudukça ceset fışkırdı! Cinayetlerin sırrı çözülemedi

ABD'nin California eyaletinde bulunan Mead Gölü, 2000 yılından itibaren su seviyesi kuraklığa bağlı olarak düşmeye başladı.

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Mead Gölü kurudukça ceset fışkırdı! Cinayetlerin sırrı çözülemedi

Suların çekilmesine bağlı olarak 1 Mayıs'ta metal bir fıçının içine saklanmış ceset kalıntıları bulan polis, bu sefer 7 Mayıs'ta bir insana ait kemiklerin bulunduğunu açıkladı.

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Mead Gölü kurudukça ceset fışkırdı! Cinayetlerin sırrı çözülemedi

Yapılan açıklamada gölün kurumaya devam etmesi halinde daha fazla ceset bulunabileceği belirtildi.

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Mead Gölü kurudukça ceset fışkırdı! Cinayetlerin sırrı çözülemedi

Ulusal Park Hizmetleri, konuyla ilgili yaptığı açıklamada iskelet kalıntılarının Mead Gölü'nün Callville Körfezi'nde keşfedildiğini belirtilerek soruşturmanın devam ettiğini ifade etti.

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Mead Gölü kurudukça ceset fışkırdı! Cinayetlerin sırrı çözülemedi

Gölden 1 Mayıs'ta metal bir fıçı içinde insan kemikleri, balıkçılar tarafından bulunmuş, polis fıçı içindeki kişinin silahla vurulma sonucu ölmüş olabileceğini ve kıyafetlere bakarak olayın 70'ler veya 80'lerde meydana gelmiş olabileceğini belirtmişti.