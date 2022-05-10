HaberlerGaleriMead Gölü kurudukça ceset fışkırdı! Cinayetlerin sırrı çözülemedi
Mead Gölü kurudukça ceset fışkırdı! Cinayetlerin sırrı çözülemedi
ABD'de kuraklık sebebiyle kurumaya başlayan Mead Gölü'nde, sular çekildikçe insan kalıntıları ortaya çıkmaya başladı. İlk defa 1 Mayıs'ta metal bir varilin içinden çıkan kemiklerden sonra bu sefer insan iskeleti kalıntıları bulundu. Polis, gölden daha fazla insan kalıntısı çıkabileceğini belirtti.
Giriş Tarihi: 10.05.2022 18:17Güncelleme Tarihi: 10.05.2022 18:17