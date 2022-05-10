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Hamile kadın kabusu yaşadı! Kanepenin içindekini görünce korkudan erken doğum yaptı

İngiltere'de hamile kadının başına tuhaf bir olay geldi. 25 yaşında bebek bekleyen genç kadın, oturduğu kanepeden ses duymaya başlayınca içini kontrol etti. Aniden kanepeden fırlayan dev fare kadına büyük korku yaşattı. Tuvalete koşan genç kadın kan ve doğum suyunun geldiğini gördü. Can havliyle hastaneye koşan genç kadın 2 ay erken doğum yaptı. Doktorlar anne ve bebeğin sağlık durumunu aktardı.

Giriş Tarihi: 10.05.2022 11:54
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Hamile kadın kabusu yaşadı! Kanepenin içindekini görünce korkudan erken doğum yaptı

İngiltere'de 7 aylık hamile olan 25 yaşındaki Tori Wedgewood, evinde istirahat ettiği esnada kanepenin içinden tuhaf sesler duymaya başladı.

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Hamile kadın kabusu yaşadı! Kanepenin içindekini görünce korkudan erken doğum yaptı

İlginç sesin nereden geldiğini kontrol eden Tori, kayınvalidesini de çağırıp kanepeyi eşelemeyi çalıştı.

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Hamile kadın kabusu yaşadı! Kanepenin içindekini görünce korkudan erken doğum yaptı

ANİDEN DEV BİR FARE FIRLADI

Kanepenin içinden bir anda dışarıya dev bir fare fırladı. Neye uğradığını şaşıran kadın korkuyla kasıldı.

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Hamile kadın kabusu yaşadı! Kanepenin içindekini görünce korkudan erken doğum yaptı

Tori'nin evin etrafında çılgınca koşan farenin peşine düştü. Bir süre kovalanan fare sonunda yakalandı.

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Hamile kadın kabusu yaşadı! Kanepenin içindekini görünce korkudan erken doğum yaptı

"TUVALETE GİDİNCE KANI FARK ETTİM"

Olayın şokunu atlatamayan kadın, tuvalete gittiğinde doğum suyunun geldiğini fark etti. Tori, yaşananları "Tuvalete gittiğimde suyumun geldiğini fark ettim ve kan lekelerini gördüm" dedi.