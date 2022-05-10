Hamile kadın kabusu yaşadı! Kanepenin içindekini görünce korkudan erken doğum yaptı

İngiltere'de hamile kadının başına tuhaf bir olay geldi. 25 yaşında bebek bekleyen genç kadın, oturduğu kanepeden ses duymaya başlayınca içini kontrol etti. Aniden kanepeden fırlayan dev fare kadına büyük korku yaşattı. Tuvalete koşan genç kadın kan ve doğum suyunun geldiğini gördü. Can havliyle hastaneye koşan genç kadın 2 ay erken doğum yaptı. Doktorlar anne ve bebeğin sağlık durumunu aktardı.