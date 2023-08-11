Mavi Vatan’ın ‘Abdülhamid Han’ı Yunan basınında tek söz sahibi! Yeni görev yeri Yunana korku saldı

Mavi Vatan'ın en güçlüsü olarak adlandırılan Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi Abdülhamid Han'ın yeni görev yeri belli oldu. Bu haber Yunan basınında büyük yankı uyandırdı. Bazı Yunan gazeteleri ise uluslararası deniz trafiği navigasyon sistemi üzerinden Yunanistan'ın Abdülhamid Han'ı adım adım takip ettiğini gözler önüne serdi. Bir başka gazete Ta Nea'nın da gündeminde Abdülhamid Han vardı. Haberde Bakan Bayraktar'ın duyurusuyla, Akdeniz'deki yeni görevinin belli olduğundan bahsedildi.

Giriş Tarihi: 11.08.2023 08:57 Güncelleme Tarihi: 11.08.2023 09:16 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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