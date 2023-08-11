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Haberler Galeri Mavi Vatan’ın ‘Abdülhamid Han’ı Yunan basınında tek söz sahibi! Yeni görev yeri Yunana korku saldı

Mavi Vatan’ın ‘Abdülhamid Han’ı Yunan basınında tek söz sahibi! Yeni görev yeri Yunana korku saldı

Mavi Vatan'ın en güçlüsü olarak adlandırılan Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi Abdülhamid Han'ın yeni görev yeri belli oldu. Bu haber Yunan basınında büyük yankı uyandırdı. Bazı Yunan gazeteleri ise uluslararası deniz trafiği navigasyon sistemi üzerinden Yunanistan'ın Abdülhamid Han'ı adım adım takip ettiğini gözler önüne serdi. Bir başka gazete Ta Nea'nın da gündeminde Abdülhamid Han vardı. Haberde Bakan Bayraktar'ın duyurusuyla, Akdeniz'deki yeni görevinin belli olduğundan bahsedildi.

Giriş Tarihi: 11.08.2023 08:57 Güncelleme Tarihi: 11.08.2023 09:16
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Mavi Vatan’ın ‘Abdülhamid Han’ı Yunan basınında tek söz sahibi! Yeni görev yeri Yunanlıya korku saldı

Görevde 1 yılını tamamlayan gemide, Akdeniz'de çıkacağı yeni sefer öncesi son hazırlıklar yapılıyor.

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Mavi Vatan’ın ‘Abdülhamid Han’ı Yunan basınında tek söz sahibi! Yeni görev yeri Yunanlıya korku saldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 9 Ağustos 2022'de yapılan törenle ilk görev yerine uğurlanan Abdülhamid Han, Yörükler-1 ve Taşucu-1 kuyularındaki sondajın ardından bakım ve ikmal işlemleri için döndüğü Taşucu Limanı'nın açıklarında demirledi.

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Mavi Vatan’ın ‘Abdülhamid Han’ı Yunan basınında tek söz sahibi! Yeni görev yeri Yunanlıya korku saldı

Aynı zamanda gazete, Barbaros Hayrettin ile Oruç Reis'in ise Karadeniz üzerinden İzlendiğini belirtti.

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Mavi Vatan’ın ‘Abdülhamid Han’ı Yunan basınında tek söz sahibi! Yeni görev yeri Yunanlıya korku saldı

i-Eidiseis'in de gündeminde sondaj gemisi vardı. Yunanistan'ın merakla beklediği haberi duyuran gazete, "İşte Abdülhamid Han'ın görev alacağı yeni bölge" sözlerine yer verdi.

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Mavi Vatan’ın ‘Abdülhamid Han’ı Yunan basınında tek söz sahibi! Yeni görev yeri Yunanlıya korku saldı

İşlemlerin tamamlanmasın ardından gemi yeni görev yerine hareket edecek.