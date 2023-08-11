11 Ağustos 2023, Cuma
Biden'ı tehdit ettiği öne sürülmüştü! FBI’ın öldürdüğü Craig Deleeuw Robertson’ın komşuları: Kimseye zararı olmayan biri!
Geçtiğimiz perşembe günü ABD Başkanı Joe Biden'ı tehdit ettiği öne sürülen Craig Deleeuw Robertson isimli kişi, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ekiplerince yakalanmaya çalışılırken çıkan Utahlı City şehrindeki çatışmada öldürüldü. Dünya gündemine bomba gibi düşen bu operasyon sonrası olayın perde arkasında neler yaşandı? sorusu sorulmaya başlandı. Öldürülen Craig Robertson'ın komşuları yaşananları anlattı. ABD medyasına konuşan komşularının 'kurşun yağmuru' olarak tanımladığı olay sonrası sürüklenerek evinden çıkarılan 75 yaşındaki adam evinin hemen önündeki kaldırımda, bir çarşafın altında kan kaybından öldü. Komşuları ayrıca Craig'i "Kimseye zararı olmayan biri" olarak anlattı.
Giriş Tarihi: 11.08.2023 09:51 Güncelleme Tarihi: 11.08.2023 09:51
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