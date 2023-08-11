Biden’ı tehdit ettiği öne sürülmüştü! FBI’ın öldürdüğü Craig Deleeuw Robertson’ın komşuları: Kimseye zararı olmayan biri!

Mahkemeye sunulan dava dosyasında Robertson'un 2022 yılının eylül ayında sosyal medya hesabında "Bu bir veya iki devlet başkanlarının suikastı için doğru zaman. Önce "Joe, sonra Kamala" , "Hey FBI hala benim sosyal medya hesaplarımı mı kontrol ediyorsun? Ben de sizi tekrar alt edebileyim diye mermi dolu silah var" içerikli paylaşımlarda bulunduğu ortaya çıktı.