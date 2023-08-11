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Haberler Galeri Biden'ı tehdit ettiği öne sürülmüştü! FBI’ın öldürdüğü Craig Deleeuw Robertson’ın komşuları: Kimseye zararı olmayan biri!

Biden'ı tehdit ettiği öne sürülmüştü! FBI’ın öldürdüğü Craig Deleeuw Robertson’ın komşuları: Kimseye zararı olmayan biri!

Geçtiğimiz perşembe günü ABD Başkanı Joe Biden'ı tehdit ettiği öne sürülen Craig Deleeuw Robertson isimli kişi, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ekiplerince yakalanmaya çalışılırken çıkan Utahlı City şehrindeki çatışmada öldürüldü. Dünya gündemine bomba gibi düşen bu operasyon sonrası olayın perde arkasında neler yaşandı? sorusu sorulmaya başlandı. Öldürülen Craig Robertson'ın komşuları yaşananları anlattı. ABD medyasına konuşan komşularının 'kurşun yağmuru' olarak tanımladığı olay sonrası sürüklenerek evinden çıkarılan 75 yaşındaki adam evinin hemen önündeki kaldırımda, bir çarşafın altında kan kaybından öldü. Komşuları ayrıca Craig'i "Kimseye zararı olmayan biri" olarak anlattı.

Giriş Tarihi: 11.08.2023 09:51 Güncelleme Tarihi: 11.08.2023 09:51
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Biden’ı tehdit ettiği öne sürülmüştü! FBI’ın öldürdüğü Craig Deleeuw Robertson’ın komşuları: Kimseye zararı olmayan biri!

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) 10 Ağustos 2023 Perşembe günü Başkan Joe Biden'ın Utah eyaletine yapacağı ziyaret öncesi 75 yaşındaki Craig Deleeuw Robertson'ın evine baskın düzenledi.

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Biden’ı tehdit ettiği öne sürülmüştü! FBI’ın öldürdüğü Craig Deleeuw Robertson’ın komşuları: Kimseye zararı olmayan biri!

Facebook hesabı üzerinden Başkan Biden ile, eski Başkan Donald Trump hakkında suçlamalar yönelten Manhattan bölge savcısı Alvin Bragg'ı ölümle tehdit ettiği öne sürülen Robertson, FBI ajansları ile yaşadığı tartışma sırasında vurularak öldürüldü.

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Biden’ı tehdit ettiği öne sürülmüştü! FBI’ın öldürdüğü Craig Deleeuw Robertson’ın komşuları: Kimseye zararı olmayan biri!

Utah'da gaziler için bir hastanede konuşma yapmak ve bağış kampanyası düzenlemek üzere Perşembe günü Salt Lake City şehrine gidecek Biden ise konu hakkında bilgilendirildi.

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Biden’ı tehdit ettiği öne sürülmüştü! FBI’ın öldürdüğü Craig Deleeuw Robertson’ın komşuları: Kimseye zararı olmayan biri!

FBI'DAN DÜNYANIN KONUŞTUĞU BASKIN

FBI olaya ilişkin fazla detay vermese de 75 yaşındaki adamın ölümü ABD gündemine bomba gibi düştü. ABD basını bugün olay yerinden görüntüleri ve Craig Deleeuw Robertson'ın komşularının açıklamalarını okuyucuları ile paylaştı.

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Biden’ı tehdit ettiği öne sürülmüştü! FBI’ın öldürdüğü Craig Deleeuw Robertson’ın komşuları: Kimseye zararı olmayan biri!

Mahkemeye sunulan dava dosyasında Robertson'un 2022 yılının eylül ayında sosyal medya hesabında "Bu bir veya iki devlet başkanlarının suikastı için doğru zaman. Önce "Joe, sonra Kamala" , "Hey FBI hala benim sosyal medya hesaplarımı mı kontrol ediyorsun? Ben de sizi tekrar alt edebileyim diye mermi dolu silah var" içerikli paylaşımlarda bulunduğu ortaya çıktı.