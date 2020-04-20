20 Nisan 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İngiltere'nin gözü Türkiye'den yapılacak yardımda: Gelmezse her şey durur

İngiltere'nin gözü Türkiye'den yapılacak yardımda: Gelmezse her şey durur

Koronavirüsün en etkili olduğu ülkelerden biri olan İngiltere'de sağlık dramı yaşanıyor. Ülkenin sağlıkla ilgili tüm imkanları salgın nedeniyle tükenme noktasına geldi. İngiliz Daily Mail gazetesi yaptığı haberde; Türkiye'den gelecek yardımların 24 saat gecikmesi durumunda, sağlık hizmetlerinin duracağını iddia etti.

Giriş Tarihi: 20.04.2020 13:30 Güncelleme Tarihi: 20.04.2020 13:32
  • 1
  • 15
İngiltere'nin gözü Türkiye'den yapılacak yardımda: Gelmezse her şey durur

Türkiye'den İngiltere'ye yapılması planlanan 84 tonluk sevkiyat ertelendi. Sevkiyatın pazar günü tamamlanması planlanıyordu.

  • 2
  • 15
İngiltere'nin gözü Türkiye'den yapılacak yardımda: Gelmezse her şey durur

Bu durum, İngiliz basınını alarma geçirdi. Daily Mail gazetesi, "Türkiye'den 84 tonluk önemli koronavirüs sevkiyatı tekrar ertelenebilir" başlıklı haberinde, İngiliz bakanların bu durum nedeniyle büyük tepki aldığı belirtildi.

  • 3
  • 15
İngiltere'nin gözü Türkiye'den yapılacak yardımda: Gelmezse her şey durur

İNGİLİZ BAKANLARA SEVKİYAT TEPKİSİ
Bakanların, ülkedeki hastanelerde koronavirüs hastalarının tedavisiyle meşgul olan sağlık görevlilerinin, hastaları tedavi etmeyi bırakma noktasına gelebileceği konusunda uyarıldığı belirtildi.

  • 4
  • 15
İngiltere'nin gözü Türkiye'den yapılacak yardımda: Gelmezse her şey durur

HASTANELERDE TIBBİ MALZEME DURUMU KRİTİK NOKTADA
İngiltere'deki hastanelerin, 400 bin koruyucu önlük de dahil olmak üzere geciken 84 tonluk teslimattan sonra hayat kurtarıcı bazı malzemelerin tükenmesinin eşiğinde olduğu aktarıldı.

  • 5
  • 15
İngiltere'nin gözü Türkiye'den yapılacak yardımda: Gelmezse her şey durur

Ülkedeki sağlık yetkilileri, tıbbi malzeme eksikliğinin ya doktorların kendilerini virüse maruz bırakma ya da hastaların ölmesine izin verilmesi anlamına geldiğini söylüyor.