İngiltere'nin gözü Türkiye'den yapılacak yardımda: Gelmezse her şey durur

Koronavirüsün en etkili olduğu ülkelerden biri olan İngiltere'de sağlık dramı yaşanıyor. Ülkenin sağlıkla ilgili tüm imkanları salgın nedeniyle tükenme noktasına geldi. İngiliz Daily Mail gazetesi yaptığı haberde; Türkiye'den gelecek yardımların 24 saat gecikmesi durumunda, sağlık hizmetlerinin duracağını iddia etti.

Giriş Tarihi: 20.04.2020 13:30 Güncelleme Tarihi: 20.04.2020 13:32 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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