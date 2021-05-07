Manş Denizi'nden dünyayı korkutan görüntüler! İngiltere ve Fransa savaş gemilerini gönderdi

Manş Denizi'ndeki Jersey Adası çevresindeki sularda avlanma hakları konusunda anlaşmazlıklar yaşanmasının ardından İngiltere ile Fransa arasında kriz çıktı. Daha önce de gündem olan konu, son günlerde yaşananların ardından büyük bir gerginliğe dönüşürken, önce İngiltere, sonrasında ise Fransa bölgeye savaş gemilerini gönderdi. Dün yaşananlar savaş hazırlığı görüntülerini andırırken, iki ülke arasında yaşanan krizin nasıl sonuçlanacağı merak konusu.