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Manş Denizi'nden dünyayı korkutan görüntüler! İngiltere ve Fransa savaş gemilerini gönderdi

Ukrayna-Rusya sınırı ve Doğu Akdeniz'deki gerginliklerin ardından gözler şimdi de Manş Denizi'ne çevrildi. Fransız ve İngiliz unsurların karşı karşıya geldiği görüntüler dünya basınından büyük yankı uyandırdı. İki ülkenin gemilerinin çarpışmasının ardından bölgeye savaş gemileri gönderildi.

Giriş Tarihi: 07.05.2021 09:06 Güncelleme Tarihi: 07.05.2021 09:07
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Manş Denizi'nden dünyayı korkutan görüntüler! İngiltere ve Fransa savaş gemilerini gönderdi

İngiltere ile Fransa arasında Manş Denizi'nde yaşanan balıkçılık krizi büyüyor. Fransa'nın abluka tehdidi sonrası İngiltere, Jersey'e iki donanma gemisi gönderirken, Fransa da buna aynı şekilde yanıt verdi. Öte yandan bir Fransız trol teknesiyle bir İngiliz eğlence gemisinin hızla birbirlerine çarptığı görüntüler tansiyonu yükseltti.

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Manş Denizi'nden dünyayı korkutan görüntüler! İngiltere ve Fransa savaş gemilerini gönderdi

Manş Denizi'ndeki Jersey Adası çevresindeki sularda avlanma hakları konusunda anlaşmazlıklar yaşanmasının ardından İngiltere ile Fransa arasında kriz çıktı. Daha önce de gündem olan konu, son günlerde yaşananların ardından büyük bir gerginliğe dönüşürken, önce İngiltere, sonrasında ise Fransa bölgeye savaş gemilerini gönderdi. Dün yaşananlar savaş hazırlığı görüntülerini andırırken, iki ülke arasında yaşanan krizin nasıl sonuçlanacağı merak konusu.

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Manş Denizi'nden dünyayı korkutan görüntüler! İngiltere ve Fransa savaş gemilerini gönderdi

Kelimenin tam anlamıyla bir arbedenin yaşandığı liman çevresinde, bir Fransız trol teknesiyle bir İngiliz eğlence gemisinin hızla birbirlerine çarptığı görüldü. Cep telefonuyla görüntülenen çarpışma sırasında, kıyıda bulunanların tezahürat yaptığı da yine video kaydına yansıdı.

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Manş Denizi'nden dünyayı korkutan görüntüler! İngiltere ve Fransa savaş gemilerini gönderdi

Sorun, Jersey Adası yönetiminin, Brexit sonrası imzalanan İngiltere-AB Ticaret Anlaşması kapsamında, kendi sularında avlanmaya devam etmek isteyen Fransız balıkçı teknelerinden "geçmişteki balıkçılık faaliyetlerine dair" kanıt sunmalarını istemesiyle başlamıştı. Bunun üzerine Fransa, Jersey'nin elektriğini kesme, Fransız balıkçılar da adanın limanını ablukaya alma tehdidinde bulunmuştu.

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Manş Denizi'nden dünyayı korkutan görüntüler! İngiltere ve Fransa savaş gemilerini gönderdi

Ada çevresinde Fransız balıkçılar ile Jersey sakinleri arasında çok ciddi sürtüşmeler yaşandı. Bir Fransız balıkçı teknesinin bir İngiliz teknesini "çarparak bölgeden uzaklaştırdığı" görüldü.