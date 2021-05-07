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Manş Denizi'nden dünyayı korkutan görüntüler! İngiltere ve Fransa savaş gemilerini gönderdi
Ukrayna-Rusya sınırı ve Doğu Akdeniz'deki gerginliklerin ardından gözler şimdi de Manş Denizi'ne çevrildi. Fransız ve İngiliz unsurların karşı karşıya geldiği görüntüler dünya basınından büyük yankı uyandırdı. İki ülkenin gemilerinin çarpışmasının ardından bölgeye savaş gemileri gönderildi.
Giriş Tarihi: 07.05.2021 09:06Güncelleme Tarihi: 07.05.2021 09:07