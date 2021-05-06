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Rusya saniye saniye izliyor: İlk fotoğraflar geldi! Putin küplere binecek
ABD'nin başını çektiği NATO orduları, 26 farklı ülkenin katılımıyla 16 Avrupa ülkesinde Rusya'ya karşı muhtemel bir savaşı canlandırmaya başlarken ilk sıcak fotoğraflar sınırdan geldi. NATO ülkelerinin Rusya sınırında ateşlediği füzelerin fotoğrafları resmen yayınlandı. Dünya bir anda ikisi Karadeniz kıyısında yer alan üç ülkeye kilitlendi.
Giriş Tarihi: 06.05.2021 16:49 Güncelleme Tarihi: 06.05.2021 16:55
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