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Rusya saniye saniye izliyor: İlk fotoğraflar geldi! Putin küplere binecek

ABD'nin başını çektiği NATO orduları, 26 farklı ülkenin katılımıyla 16 Avrupa ülkesinde Rusya'ya karşı muhtemel bir savaşı canlandırmaya başlarken ilk sıcak fotoğraflar sınırdan geldi. NATO ülkelerinin Rusya sınırında ateşlediği füzelerin fotoğrafları resmen yayınlandı. Dünya bir anda ikisi Karadeniz kıyısında yer alan üç ülkeye kilitlendi.

Giriş Tarihi: 06.05.2021 16:49 Güncelleme Tarihi: 06.05.2021 16:55
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Rusya saniye saniye izliyor: İlk fotoğraflar geldi! Putin küplere binecek

ABD'nin başını çektiği NATO ülkelerinin Rusya sınırında ateşlediği füzelerin fotoğrafları resmen yayınlandı, dünya bir anda ikisi Karadeniz kıyısında yer alan üç ülkeye kilitlendi.

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Rusya saniye saniye izliyor: İlk fotoğraflar geldi! Putin küplere binecek

RUSYA SANİYE SANİYE İZLİYOR
Geçtiğimiz ay yükselen Ukrayna gerilimiyle Kırım çevresinde devasa bir gövde gösterisine imza atan Rusya, NATO'nun Defender Europe 2021 tatbikatını saniye saniye izliyor.

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Rusya saniye saniye izliyor: İlk fotoğraflar geldi! Putin küplere binecek

Son çeyrek asırın en büyük tatbikatını başlatan NATO ve ABD, Rusya sınırına yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Estonya'nın Tapa üssünde füzeler ateşledi.

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Rusya saniye saniye izliyor: İlk fotoğraflar geldi! Putin küplere binecek

GERÇEK MERMİ KULLANDILAR
ABD ordusuna ait bir M270 çoklu roketatar sistemi ve diğer ramparlardan fırlatılan füzelerin fotoğrafları resmen yayınlandı, ittifakın gerçek mermiler kullandığı diğer cephelere ilişkin bilgiler verildi.

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Rusya saniye saniye izliyor: İlk fotoğraflar geldi! Putin küplere binecek

Buna göre, Rusya'nın güneyinde yer alan Romanya ve Bulgaristan'da da tatbikatın benzer bölümleri icra ediliyor. Bulgaristan'ın Karadeniz kıyısında uçan helikopterden kareler de yine resmi sitede paylaşıldı.