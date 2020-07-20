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Haberler Galeri Arıza dizisinin oyuncuları Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan arasındaki gerçek dikkat çekti!

Arıza dizisinin oyuncuları Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan arasındaki gerçek dikkat çekti!

Yeni dizi Arıza'nın yıldızları Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan sosyal medyada sevdikleri tarafından gündem oldu. Sete giren genç oyuncular Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan, koronavirüs testine girdi. Tüm tedbirleri alarak çalışmaya başlayan Arıza dizisi ekibi magazin dünyasını da salladı. Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan'ın özel hayatı merak konusu oldu.

Giriş Tarihi: 20.07.2020 00:38 Güncelleme Tarihi: 20.07.2020 00:42
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Arıza dizisinin oyuncuları Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan arasındaki gerçek dikkat çekti!

Yeni dizi Arıza'nın yıldızları Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan sosyal medyada sevdikleri tarafından gündem oldu. Sete giren genç oyuncular Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan, koronavirüs testine girdi. Tüm tedbirleri alarak çalışmaya başlayan Arıza dizisi ekibi magazin dünyasını da salladı. Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan'ın özel hayatı merak konusu oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Arıza dizisinin oyuncuları Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan arasındaki gerçek dikkat çekti!

BEREN GÖKYILDIZ

2009 yılında dünyaya geldi.

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Arıza dizisinin oyuncuları Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan arasındaki gerçek dikkat çekti!

TOLGA SARITAŞ

30 Mayıs 1991

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Arıza dizisinin oyuncuları Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan arasındaki gerçek dikkat çekti!

AYÇA AYŞİN TURAN

25 Ekim 1992

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Arıza dizisinin oyuncuları Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan arasındaki gerçek dikkat çekti!

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