Arıza dizisinin oyuncuları Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan arasındaki gerçek dikkat çekti!

Yeni dizi Arıza'nın yıldızları Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan sosyal medyada sevdikleri tarafından gündem oldu. Sete giren genç oyuncular Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan, koronavirüs testine girdi. Tüm tedbirleri alarak çalışmaya başlayan Arıza dizisi ekibi magazin dünyasını da salladı. Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan'ın özel hayatı merak konusu oldu.