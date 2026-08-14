NATO'NUN DOĞU KANADINDA ALARM SEVİYESİ YÜKSEK Letonya'daki olay, NATO'nun doğu kanadında son dönemde artan hava sahası ihlalleri ve tanımlanamayan hava araçları nedeniyle yaşanan hareketliliğin yeni bir örneği oldu. NATO, hava sahası güvenliğinin korunması amacıyla müttefik savaş uçaklarını 24 saat hazır durumda tutuyor. İttifakın resmi açıklamasına göre NATO Hava Polisliği kapsamında savaş uçakları, olağandışı hava faaliyetlerini takip etmek ve gerektiğinde müdahale etmek üzere sürekli hazır bekletiliyor.

Baltık Hava Polisliği de Estonya, Letonya ve Litvanya'nın NATO'ya katıldığı 2004 yılından bu yana yürütülüyor. Bu ülkelerin kendi savaş uçağı kapasitesi bulunmadığı için NATO müttefikleri belirli dönemlerde bölgenin hava güvenliğini üstleniyor. Sorumluluk dört aylık dönemlerle değişiyor.

BİR GÜN ÖNCE ROMANYA'DA DA ALARM YAŞANDI NATO Sözcüsü Hart, Letonya'daki olaydan bir gün önce Romanya ve İspanya'ya ait F-16 savaş uçaklarının da Romanya hava sahasına giren İHA'ların ardından harekete geçtiğini açıkladı. Bu gelişmeler, NATO'nun doğu sınırındaki hava sahası güvenliğinin son dönemde neden daha fazla önem kazandığını ortaya koyuyor.