Letonya hava sahasında İHA alarmı! Türk F-16'ları havalandı, NATO savaş uçakları tehdide müdahale ederek İHA'yı düşürdü
Letonya hava sahasına giren yabancı bir insansız hava aracı NATO'yu alarma geçirdi. İHA, Litvanya'da konuşlu İtalyan Eurofighter tarafından düşürülürken, Estonya'daki Türk F-16'ları da tehdide müdahale için havalandı. Olay, Türkiye'nin Baltık hava sahasındaki NATO görevini yürüttüğü sırada yaşandı.
Letonya'da NATO'nun doğu kanadını doğrudan ilgilendiren dikkat çekici bir hava olayı yaşandı. Ülkenin hava sahasına giren yabancı bir insansız hava aracı (İHA), NATO savaş uçaklarının müdahalesiyle etkisiz hale getirildi.
NATO Sözcüsü Allison Hart'ın açıklamasına göre olay sırasında Litvanya'da konuşlu İtalyan Eurofighter savaş uçakları ile Estonya'da görev yapan Türk F-16'ları havalandı. İHA'yı ise İtalyan Eurofighter düşürdü.
Gelişme, Baltık ülkelerinin hava sahasına yönelik tehditlerin yeniden gündeme geldiği bir dönemde yaşandı.
BALTIK SEMALARINDA ALARM! HALK UYARILDI
Letonya Silahlı Kuvvetleri, hava sahasına giren İHA'nın tespit edilmesinin ardından ülkenin doğusundaki Augsdaugava, Preili, Rezekne ve Balvi bölgelerini kapsayan bir hava tehdidi uyarısı yayımladı.
Bölgedeki vatandaşlardan alçaktan uçan veya şüpheli nesnelere yaklaşmamaları ve benzer bir cisim görmeleri halinde yetkililere haber vermeleri istendi.
İHA'nın etkisiz hale getirilmesinin ardından ise alarmın sona erdiği duyuruldu. Letonya tarafı, ilk açıklamasında İHA'nın hangi ülkeye ait olduğunu belirtmedi.
Ancak daha sonra NATO'dan olayın ayrıntılarına ilişkin açıklama geldi.