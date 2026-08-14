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Letonya hava sahasında İHA alarmı! Türk F-16'ları havalandı, NATO savaş uçakları tehdide müdahale ederek İHA'yı düşürdü

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Letonya hava sahasına giren yabancı bir insansız hava aracı NATO'yu alarma geçirdi. İHA, Litvanya'da konuşlu İtalyan Eurofighter tarafından düşürülürken, Estonya'daki Türk F-16'ları da tehdide müdahale için havalandı. Olay, Türkiye'nin Baltık hava sahasındaki NATO görevini yürüttüğü sırada yaşandı.

Letonya hava sahasında İHA alarmı! Türk F-16'ları havalandı, NATO savaş uçakları tehdide müdahale ederek İHA'yı düşürdü 1

Letonya'da NATO'nun doğu kanadını doğrudan ilgilendiren dikkat çekici bir hava olayı yaşandı. Ülkenin hava sahasına giren yabancı bir insansız hava aracı (İHA), NATO savaş uçaklarının müdahalesiyle etkisiz hale getirildi.

Letonya hava sahasında İHA alarmı! Türk F-16'ları havalandı, NATO savaş uçakları tehdide müdahale ederek İHA'yı düşürdü 2

NATO Sözcüsü Allison Hart'ın açıklamasına göre olay sırasında Litvanya'da konuşlu İtalyan Eurofighter savaş uçakları ile Estonya'da görev yapan Türk F-16'ları havalandı. İHA'yı ise İtalyan Eurofighter düşürdü.

Letonya hava sahasında İHA alarmı! Türk F-16'ları havalandı, NATO savaş uçakları tehdide müdahale ederek İHA'yı düşürdü 3

Gelişme, Baltık ülkelerinin hava sahasına yönelik tehditlerin yeniden gündeme geldiği bir dönemde yaşandı.

Letonya hava sahasında İHA alarmı! Türk F-16'ları havalandı, NATO savaş uçakları tehdide müdahale ederek İHA'yı düşürdü 4

BALTIK SEMALARINDA ALARM! HALK UYARILDI

Letonya Silahlı Kuvvetleri, hava sahasına giren İHA'nın tespit edilmesinin ardından ülkenin doğusundaki Augsdaugava, Preili, Rezekne ve Balvi bölgelerini kapsayan bir hava tehdidi uyarısı yayımladı.

Bölgedeki vatandaşlardan alçaktan uçan veya şüpheli nesnelere yaklaşmamaları ve benzer bir cisim görmeleri halinde yetkililere haber vermeleri istendi.

Letonya hava sahasında İHA alarmı! Türk F-16'ları havalandı, NATO savaş uçakları tehdide müdahale ederek İHA'yı düşürdü 5

İHA'nın etkisiz hale getirilmesinin ardından ise alarmın sona erdiği duyuruldu. Letonya tarafı, ilk açıklamasında İHA'nın hangi ülkeye ait olduğunu belirtmedi.

Ancak daha sonra NATO'dan olayın ayrıntılarına ilişkin açıklama geldi.

Letonya hava sahasında İHA alarmı! Türk F-16'ları havalandı, NATO savaş uçakları tehdide müdahale ederek İHA'yı düşürdü 6

TÜRK F-16'LARI DA HAVALANDI

NATO Sözcüsü Allison Hart, Letonya hava sahasında tespit edilen İHA nedeniyle İtalyan Eurofighter'ları ile Türk F-16'larının havalandığını açıkladı.

Hart, İtalyan savaş uçaklarının Litvanya'da, Türk F-16'larının ise Estonya'da konuşlu olduğunu belirtti.

Letonya hava sahasında İHA alarmı! Türk F-16'ları havalandı, NATO savaş uçakları tehdide müdahale ederek İHA'yı düşürdü 7

NATO Sözcüsü, İHA'nın İtalyan Eurofighter tarafından düşürüldüğünü bildirdi. Böylece olayda Türk savaş uçaklarının görevi, İHA'yı imha etmekten ziyade tehdide karşı havalanarak NATO'nun hava güvenliği operasyonuna katılmak oldu.

Bu ayrıntı, Türkiye'nin Baltık hava sahasındaki NATO görevinin sahadaki ilk dikkat çekici örneklerinden biri olması açısından önem taşıyor.

Letonya hava sahasında İHA alarmı! Türk F-16'ları havalandı, NATO savaş uçakları tehdide müdahale ederek İHA'yı düşürdü 8

TÜRKİYE'NİN BALTIK NÖBETİ SÜRÜYOR

Türk Hava Kuvvetleri, NATO'nun Baltık Hava Polisliği görevi kapsamında 5 F-16 savaş uçağı ve 76 personelle Estonya'daki Ämari Hava Üssü'nde konuşlandırıldı.

181. Jet Filo Komutanlığına bağlı Pars Filo tarafından yürütülen görev, Ağustos-Kasım 2026 dönemini kapsıyor.

Letonya hava sahasında İHA alarmı! Türk F-16'ları havalandı, NATO savaş uçakları tehdide müdahale ederek İHA'yı düşürdü 9

Türk pilotlar bu süreçte Baltık hava sahasında 7 gün 24 saat alarm ve reaksiyon nöbeti tutuyor. Görevin temel amacı, olası hava sahası ihlallerine ve tanımlanamayan hava araçlarına karşı hızlı müdahale kapasitesini hazır tutmak.

Letonya hava sahasında İHA alarmı! Türk F-16'ları havalandı, NATO savaş uçakları tehdide müdahale ederek İHA'yı düşürdü 10

Milli Savunma Bakanlığı da Türk F-16'ları ile görevli personelin Estonya'ya intikalinin tamamlandığını açıklamıştı.

Letonya hava sahasında İHA alarmı! Türk F-16'ları havalandı, NATO savaş uçakları tehdide müdahale ederek İHA'yı düşürdü 11

NATO'NUN DOĞU KANADINDA ALARM SEVİYESİ YÜKSEK

Letonya'daki olay, NATO'nun doğu kanadında son dönemde artan hava sahası ihlalleri ve tanımlanamayan hava araçları nedeniyle yaşanan hareketliliğin yeni bir örneği oldu.

NATO, hava sahası güvenliğinin korunması amacıyla müttefik savaş uçaklarını 24 saat hazır durumda tutuyor. İttifakın resmi açıklamasına göre NATO Hava Polisliği kapsamında savaş uçakları, olağandışı hava faaliyetlerini takip etmek ve gerektiğinde müdahale etmek üzere sürekli hazır bekletiliyor.

Letonya hava sahasında İHA alarmı! Türk F-16'ları havalandı, NATO savaş uçakları tehdide müdahale ederek İHA'yı düşürdü 12

Baltık Hava Polisliği de Estonya, Letonya ve Litvanya'nın NATO'ya katıldığı 2004 yılından bu yana yürütülüyor. Bu ülkelerin kendi savaş uçağı kapasitesi bulunmadığı için NATO müttefikleri belirli dönemlerde bölgenin hava güvenliğini üstleniyor. Sorumluluk dört aylık dönemlerle değişiyor.

Letonya hava sahasında İHA alarmı! Türk F-16'ları havalandı, NATO savaş uçakları tehdide müdahale ederek İHA'yı düşürdü 13

BİR GÜN ÖNCE ROMANYA'DA DA ALARM YAŞANDI

NATO Sözcüsü Hart, Letonya'daki olaydan bir gün önce Romanya ve İspanya'ya ait F-16 savaş uçaklarının da Romanya hava sahasına giren İHA'ların ardından harekete geçtiğini açıkladı.

Bu gelişmeler, NATO'nun doğu sınırındaki hava sahası güvenliğinin son dönemde neden daha fazla önem kazandığını ortaya koyuyor.

Letonya hava sahasında İHA alarmı! Türk F-16'ları havalandı, NATO savaş uçakları tehdide müdahale ederek İHA'yı düşürdü 14

İttifak, özellikle Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında doğu kanadındaki hava gözetleme ve müdahale kapasitesini artırdı. NATO'nun hava polisliği faaliyetleri, tanımlanamayan hava araçlarının yanı sıra hava sahası ihlalleri ve güvenlik riski oluşturabilecek olağandışı hareketlere karşı hızlı müdahale imkanı sağlıyor.

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