01 Ekim 2021, Cuma
La Palma'da ateş ve suyun tehlikeli dansı! Halk psikolojik yıkım yaşıyor
İspanya'nın Kanarya Adaları grubundan La Palma Adası'nda 19 Eylül'den bu yana aktif olan Cumbre Vieja Yanardağı, özellikle evlerini kaybeden 700'den fazla aile için büyük bir psikolojik yıkıma neden oldu. Los Llanos de Aridane Belediyesinde konut, tüketim, sağlık ve eşitlikten sorumlu meclis üyesi Maria Elena Pais Fuentes, "Asla yaşayacağımızı düşünmediğimiz bir durumla karşı karşıyayız. Çok zor, çok üzücü bir durum" dedi.
Giriş Tarihi: 01.10.2021 11:26 Güncelleme Tarihi: 01.10.2021 11:45
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La Palma'da ateş ve suyu tehlikeli dansı! Halk psikolojik yıkım yaşıyor
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La Palma'da ateş ve suyu tehlikeli dansı! Halk psikolojik yıkım yaşıyor
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La Palma'da ateş ve suyu tehlikeli dansı! Halk psikolojik yıkım yaşıyor
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La Palma'da ateş ve suyu tehlikeli dansı! Halk psikolojik yıkım yaşıyor
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La Palma'da ateş ve suyu tehlikeli dansı! Halk psikolojik yıkım yaşıyor