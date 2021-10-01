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La Palma'da ateş ve suyun tehlikeli dansı! Halk psikolojik yıkım yaşıyor

İspanya'nın Kanarya Adaları grubundan La Palma Adası'nda 19 Eylül'den bu yana aktif olan Cumbre Vieja Yanardağı, özellikle evlerini kaybeden 700'den fazla aile için büyük bir psikolojik yıkıma neden oldu. Los Llanos de Aridane Belediyesinde konut, tüketim, sağlık ve eşitlikten sorumlu meclis üyesi Maria Elena Pais Fuentes, "Asla yaşayacağımızı düşünmediğimiz bir durumla karşı karşıyayız. Çok zor, çok üzücü bir durum" dedi.

Giriş Tarihi: 01.10.2021 11:26 Güncelleme Tarihi: 01.10.2021 11:45
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La Palma'da ateş ve suyu tehlikeli dansı! Halk psikolojik yıkım yaşıyor
La Palma’da ateş ve suyu tehlikeli dansı! Halk psikolojik yıkım yaşıyor

İspanya'nın Kanarya Adaları grubundan La Palma Adası'nda 19 Eylül'den bu yana aktif olan Cumbre Vieja Yanardağı, özellikle evlerini kaybeden 700'den fazla aile için büyük bir psikolojik yıkıma neden oldu.

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La Palma'da ateş ve suyu tehlikeli dansı! Halk psikolojik yıkım yaşıyor
La Palma’da ateş ve suyu tehlikeli dansı! Halk psikolojik yıkım yaşıyor

Yanardağdan püsküren lavlar nedeniyle 700'den fazla evin kül olduğu, 6 bin 200 kişinin evlerinden tahliye edildiği adada, ilk günlerin şokunu yavaş yavaş üzerinden atmaya çalışan bölge halkının sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarının arttığı gözleniyor.

Yanardağ çevresindeki yerleşim yerlerinde evlerini boşaltan halk için gıda ve giyim yardımlarının yanı sıra psikolojik destek de veriliyor.

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La Palma'da ateş ve suyu tehlikeli dansı! Halk psikolojik yıkım yaşıyor
La Palma’da ateş ve suyu tehlikeli dansı! Halk psikolojik yıkım yaşıyor

Yardımların merkez üssü olan Los Llanos de Aridane'de, AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Konut, Tüketim, Sağlık ve Eşitlikten Sorumlu Belediye Meclis Üyesi Maria Elena Pais Fuentes, Kanarya Adaları ve İspanya'nın geri kalanından bugüne dek 60 kamyondan fazla gıda ve giyim yardımı geldiğini, gelmeye de devam ettiğini söyledi.

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La Palma'da ateş ve suyu tehlikeli dansı! Halk psikolojik yıkım yaşıyor
La Palma’da ateş ve suyu tehlikeli dansı! Halk psikolojik yıkım yaşıyor

Fuentes, asla yaşayacaklarını düşünmedikleri bir durumla karşı karşıya olduklarını belirterek "Çok zor, çok üzücü bir durum. İnsanların yüzlerindeki üzüntüyü, çaresizliği açıklayacak söz yok. Çok ama çok zor bir durum. Evlerinden uzakta olan ya da evlerini kaybeden çok kişi var. Volkanın ne zaman söneceği, günler mi yoksa haftalar mı alacağı belli değil." diye konuştu.

Yiyecek, içecek, kıyafet, ayakkabı, oyuncak ve yatak takımları gibi her türlü yardımın geldiğini ve ilk ihtiyaçların karşılanmaya devam ettiğini anlatan Fuentes, mağdur ailelerin konut ihtiyaçlarının artık daha fazla ön plana çıktığını ifade etti.

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La Palma'da ateş ve suyu tehlikeli dansı! Halk psikolojik yıkım yaşıyor
La Palma’da ateş ve suyu tehlikeli dansı! Halk psikolojik yıkım yaşıyor

"HER ŞEYİNİ KAYBETTİĞİNİ DÜŞÜNEREK, YAŞAMINA SON VERMEK İSTEYENLER VAR"

Diğer yandan sosyal ve psikolog desteğini artıran Los Llanos de Aridane Belediyesinde aile, istihdam ve sosyal yardımlardan sorumlu meclis üyesi Elena Concepción Marrero da "Şimdiye kadar şokta olanlar artık gelecek kaygısıyla ciddi sorunlar yaşıyor." dedi.