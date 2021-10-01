Karpuz tarlasında feci son! Yılanı yutmaya çalışırken öldü
Rus şehri Astrahan'da bulunan karpuz tarlasında arkadaşlarının önünde tehlikeli bir gösteriye girişen çiftçi şovun bedelini canıyla ödedi. Çiftçi, küçük engerek yılanı tarafından dilinden ısırılırken, hemen hastaye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşlı adam hayatını kaybetti.
Giriş Tarihi: 01.10.2021
09:46
Hazar Denizi kıyısındaki Rus şehri Astrahan'da bir karpuz tarlasında çekilen video sosyal medyada hızla yayıldı ve dünya çapında ses getirdi.
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55 yaşındaki bir çiftlik çalışanı, yanında iş arkadaşları varken tehlikeli bir gösteriye soyundu. Eline aldığı küçük yılanı yutmaya başlarken, cep telefonları çekimdeydi.
Askeri bir şapka giyen ve adı bilinmeyen çiftçi, büyük bir gururla küçük bozkır engereğini yutarken yılan videonun sonuna doğru adamın dilini ısırıyor.
Küçük engerek zehirliydi ancak zehir insanlara zarar verecek boyutta değildi. Yerel medya, çiftçinin daha önce iki yılanı yutmayı başardığını ve üçüncü denemesinde ısırıldığını bildiriyor.
Olaydan birkaç saat sonra adam hastaneye kaldırıldı. Doktorlar dili ve boğazı şişen hastaya Quincke ödemi teşhisi koydu, çiftçi anaflaktik şok geçiriyordu.