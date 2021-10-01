Karpuz tarlasında feci son! Yılanı yutmaya çalışırken öldü

Rus şehri Astrahan'da bulunan karpuz tarlasında arkadaşlarının önünde tehlikeli bir gösteriye girişen çiftçi şovun bedelini canıyla ödedi. Çiftçi, küçük engerek yılanı tarafından dilinden ısırılırken, hemen hastaye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 01.10.2021 09:46 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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