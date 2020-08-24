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Kuzey Kore lideri Kim Jong Un hakkında dünyayı sarsan iddia!

Dünyanın en sıra dışı lideri olarak bilinen Kim Jong Un hakkında ortaya çıkan bir iddia, dünya basınında büyük ses getirdi. Geçtiğimiz aylarda kalp krizi geçiren Kim Jong'un uzun süre kameralar karşısına çıkmaması, ülkede büyük paniğe neden olmuştu. Güney Kore'den gelen son iddiaya göre, sağlık durumu her geçen gün bozulan Kim Jong Un'un komada olduğu bilgisi geldi.

Giriş Tarihi: 24.08.2020 11:07 Güncelleme Tarihi: 24.08.2020 11:10
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Kuzey Kore lideri Kim Jong Un hakkında dünyayı sarsan iddia!
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un hakkında dünyayı sarsan iddia!

KOMAYA GİRDİĞİ İDDİASI
Geçtiğimiz aylarda da sık sık sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un komaya girdiği ve iktidarı kardeşine devrettiği iddiası gündeme geldi.

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Kuzey Kore lideri Kim Jong Un hakkında dünyayı sarsan iddia!
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un hakkında dünyayı sarsan iddia!

SAĞLIK DURUMU YÜZÜNDEN ÇIKAMIYOR
Güney Kore medyasına konuşan eski danışman, "Onun komada olduğunu tahmin ediyorum, fakat henüz hayatta. Kendisi bu yıl çok az kamuoyunun karşısına çıktı. Bunun sebebi de sağlık durumu" dedi.

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Kuzey Kore lideri Kim Jong Un hakkında dünyayı sarsan iddia!
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un hakkında dünyayı sarsan iddia!

ÜLKENİN YÖNETİMİNİ KARDEŞİ ÜSTLENDİ
Kim Jong-un'un son dönemde siyaset sahnesinde yükselen kız kardeşi Kim Yo Jong'un ülke yönetimine dahil olduğunu söyleyen Chang Song-min, "Ülkenin yönetimini kardeşi üstlendi.

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Kuzey Kore lideri Kim Jong Un hakkında dünyayı sarsan iddia!
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un hakkında dünyayı sarsan iddia!

Fakat henüz net bir geçiş süreci yaşanmadı. 33 yaşındaki kardeşi ülkeyi de facto ikinci lider olarak yönetiyor" ifadesini kullandı.

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Kuzey Kore lideri Kim Jong Un hakkında dünyayı sarsan iddia!
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un hakkında dünyayı sarsan iddia!

KALP AMELİYATI İDDİASI ÜLKEDE PANİĞE NEDEN OLMUŞTU
Nisan ayında kalbini tutarak yere yığıldığı iddiası ortaya atılan Kim Jong-un'un bir kalp ameliyatı geçirdiği öne sürülmüş ve Kuzey Kore liderinin uzun süre yoğun bakımda kaldığı açıklanmıştı. O dönemde Kim Jong-un'un yaşamını yitirdiği de öne sürülmüştü.