Kuzey Kore lideri Kim Jong Un hakkında dünyayı sarsan iddia!

Dünyanın en sıra dışı lideri olarak bilinen Kim Jong Un hakkında ortaya çıkan bir iddia, dünya basınında büyük ses getirdi. Geçtiğimiz aylarda kalp krizi geçiren Kim Jong'un uzun süre kameralar karşısına çıkmaması, ülkede büyük paniğe neden olmuştu. Güney Kore'den gelen son iddiaya göre, sağlık durumu her geçen gün bozulan Kim Jong Un'un komada olduğu bilgisi geldi.

Giriş Tarihi: 24.08.2020 11:07 Güncelleme Tarihi: 24.08.2020 11:10 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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