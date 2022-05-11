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Küba'daki patlamadan acı haber! Otel enkazından cansız bedenler çıkıyor | Ölü sayısı artıyor

Küba'daki patlamadan ölü haberleri gelmeye devam ediyor. Başkent Havana'daki Saratoga Otel'de meydana gelen patlama sonrası enkazda çalışmalar aralıksız sürüyor. Bölgeden gelen acı haberlere bir yeni daha eklendi. Ölü sayısının 50'ye yaklaştığı belirtildi.

Giriş Tarihi: 11.05.2022 13:27 Güncelleme Tarihi: 11.05.2022 13:28
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Küba’daki patlamadan acı haber! Otel enkazından cansız bedenler çıkıyor | Ölü sayısı artıyor

Küba'nın başkenti Havana'daki Saratoga Otel'de meydana gelen patlamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 43'e ulaştığı açıklandı.

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Küba’daki patlamadan acı haber! Otel enkazından cansız bedenler çıkıyor | Ölü sayısı artıyor

Küba'nın başkenti Havana'da geçtiğimiz Cuma günü Saratoga Otel'de meydana gelen patlamanın ardından hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Yetkililer patlama nedeniyle can kaybı sayısının 43'e yükseldiğini açıklarken, hayatını kaybeden kişilerin otel çalışanı olup olmadığının henüz belirlenmediğini ifade etti.

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Küba’daki patlamadan acı haber! Otel enkazından cansız bedenler çıkıyor | Ölü sayısı artıyor

Saratoga Otel Sözcüsü Roberto Enriquez, patlama nedeniyle otelin yüzde 80'inin zarar gördüğünü belirtti. Sözcü Enriquez ayrıca kayıp olan 3 otel çalışanının enkaz altında kaldığının tahmin edildiğini açıkladı.

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Küba’daki patlamadan acı haber! Otel enkazından cansız bedenler çıkıyor | Ölü sayısı artıyor

Öte yandan, yetkililer patlama nedeniyle hasar gören komşu binalardan birinin yıkılması gerektiğini duyurdu.

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Küba’daki patlamadan acı haber! Otel enkazından cansız bedenler çıkıyor | Ölü sayısı artıyor

Patlamanın ardından Küba Devlet Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, patlamanın nedeninin bir gaz sızıntısı olduğunun tahmin edildiği belirtilmişti