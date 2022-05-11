Küba'daki patlamadan acı haber! Otel enkazından cansız bedenler çıkıyor | Ölü sayısı artıyor

Küba'daki patlamadan ölü haberleri gelmeye devam ediyor. Başkent Havana'daki Saratoga Otel'de meydana gelen patlama sonrası enkazda çalışmalar aralıksız sürüyor. Bölgeden gelen acı haberlere bir yeni daha eklendi. Ölü sayısının 50'ye yaklaştığı belirtildi.