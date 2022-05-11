11 Mayıs 2022, Çarşamba
Balayından cenazesi çıktı! Jet ski ile gelip saldırdılar: Boğazları düğümleyen bebek detayı
Mafya karşıtlığı ile tanınan ünlü savcı Marcelo Pecci, balayında plajda güneşlendiği esnada jet ski ile gelen saldırganlar tarafından silahlı saldırıya uğradı. Pecci, olay yerinde hayatını kaybetti. O esnada yanında olan eşi ise sağ kurtuldu. Tüm dünyada ses getiren cinayetteki bebek detayı boğazları düğümledi. İşte ayrıntılar…
Giriş Tarihi: 11.05.2022 11:44 Güncelleme Tarihi: 11.05.2022 11:44
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