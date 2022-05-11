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Balayından cenazesi çıktı! Jet ski ile gelip saldırdılar: Boğazları düğümleyen bebek detayı

Mafya karşıtlığı ile tanınan ünlü savcı Marcelo Pecci, balayında plajda güneşlendiği esnada jet ski ile gelen saldırganlar tarafından silahlı saldırıya uğradı. Pecci, olay yerinde hayatını kaybetti. O esnada yanında olan eşi ise sağ kurtuldu. Tüm dünyada ses getiren cinayetteki bebek detayı boğazları düğümledi. İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 11.05.2022 11:44 Güncelleme Tarihi: 11.05.2022 11:44
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Balayından cenazesi çıktı! Jet ski ile gelip saldırdılar: Boğazları düğümleyen bebek detayı

Mafyaya karşı açtığı savaş ile bilinen Marcelo Pecci, geçen günlerde gazeteci Claudia Aguilera ile evlendi. Cennet Ada Baru'ya taze çifti korkunç son ayırdı. Plajda güneşlenen çifte yanaşan jet skili saldırganlar, Pecci'ye 2 el ateş etti. Talihsiz savcı yaşamını yitirdi.

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Balayından cenazesi çıktı! Jet ski ile gelip saldırdılar: Boğazları düğümleyen bebek detayı

"BİRİ YÜZÜNE BİRİ DE SIRTINA İSABET ETTİ"

Aguilera başından geçenleri, "İki adam Marcelo'ya saldırdı. Küçük bir jet ski ile geldiler. Kim olduklarını göremedik. Tek kelime etmeden iki el ateş ettiler. Biri yüzüne biri de sırtına isabet etti" sözleriyle anlattı.

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Balayından cenazesi çıktı! Jet ski ile gelip saldırdılar: Boğazları düğümleyen bebek detayı

'KORKAKÇA BİR CİNAYET'

Olay büyük yankı uyandırırken, Paraguay Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez olayı 'korkakça bir cinayet' olarak nitelendirdi.

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Balayından cenazesi çıktı! Jet ski ile gelip saldırdılar: Boğazları düğümleyen bebek detayı

UYUŞTURUCU MAFYASI ŞÜPHESİ

Pecci'nin meslektaşı savcı Augusto Salas olayla ilgili açıklama yaparak cinayetin uyuşturucu mafyasının işi olduğunu düşündüklerini dile getirdi.

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Balayından cenazesi çıktı! Jet ski ile gelip saldırdılar: Boğazları düğümleyen bebek detayı

BİRKAÇ SAAT ÖNCE HAYATININ EN MUTLU ANINI YAŞAMIŞTI

Öte yandan karısının birkaç saat önce yaptığı paylaşım ise yürekleri dağladı. Aguilera, sosyal medya hesabından hamile olduğunu duyurmuştu.