Balayından cenazesi çıktı! Jet ski ile gelip saldırdılar: Boğazları düğümleyen bebek detayı

"BİRİ YÜZÜNE BİRİ DE SIRTINA İSABET ETTİ"

Aguilera başından geçenleri, "İki adam Marcelo'ya saldırdı. Küçük bir jet ski ile geldiler. Kim olduklarını göremedik. Tek kelime etmeden iki el ateş ettiler. Biri yüzüne biri de sırtına isabet etti" sözleriyle anlattı.