15 Haziran 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kritik toplantı sonrası Başkan Erdoğan'ın sözleri dünya basınında: İsveç'e NATO kapısı kapalı

Kritik toplantı sonrası Başkan Erdoğan'ın sözleri dünya basınında: İsveç'e NATO kapısı kapalı

Dün Türkiye, İsveç, Finlandiya ve NATO heyetlerinin yer aldığı Ankara'daki kritik toplantı dünyanın da gündemine düştü. Başkan Erdoğan'ın "Vilnus'ta farklı bir sonuç beklemeyin" dediğine de dikkat çeken uluslararası ajanslar, İsveç teröre destek verdiği sürece Türkiye'nin onları NATO'ya kabul etmeyeceğinin altını çizdi.

Giriş Tarihi: 15.06.2023 08:24 Güncelleme Tarihi: 15.06.2023 09:44
  • 1
  • 15
Kritik toplantı sonrası Başkan Erdoğan’ın sözleri dünya basınında: İsveç’e NATO kapısı kapalı

İsveç'in NATO üyeliğine yönelik Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO heyetlerinin yer aldığı 'Daimi Ortak Mekanizma' toplantısı dün Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç'ın ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. İletişim Başkanlığı'nca, toplantıda taahhütlerin hayata geçirilmesinde kaydedilen ilerlemenin düzeyinin ele alındığı açıklaması yapıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 15
Kritik toplantı sonrası Başkan Erdoğan’ın sözleri dünya basınında: İsveç’e NATO kapısı kapalı

Toplantıya NATO heyeti başkanı olarak NATO Genel Sekreter Kabine Şefi Stian Jenssen, İsveç heyeti başkanı olarak İsveç Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Büyükelçi Jan Knutsson ve Finlandiya heyet başkanı olarak da Finlandiya Dışişleri Bakanlığı Daimi Devlet Sekreteri Jukka Salovaara katıldı.

  • 3
  • 15
Kritik toplantı sonrası Başkan Erdoğan’ın sözleri dünya basınında: İsveç’e NATO kapısı kapalı

İletişim Başkanlığı, yaklaşık 5 saat süren toplantıya ilişkin yazılı açıklama yapı. Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından NATO Madrid Zirvesi marjında 28 Haziran 2022 tarihinde imzalanan 3'lü muhtıra çerçevesinde kurulan Daimi Ortak Mekanizmanın 4'üncü toplantısının gerçekleştirildiği belirtilerek, şöyle denildi:

  • 4
  • 15
Kritik toplantı sonrası Başkan Erdoğan’ın sözleri dünya basınında: İsveç’e NATO kapısı kapalı

"Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar'ın başkanlık ettikleri heyetimizde Dışişleri, İçişleri, Milli Savunma ve Adalet Bakanlıkları ile Milli İstihbarat Teşkilatı temsilcileri yer almıştır. Toplantıda, İsveç'in üçlü muhtırada yer alan taahhütler bağlamında attığı adımlar ele alınmıştır. Başta, bu ülkede 1 Haziran 2023 tarihinde yürürlüğe giren yeni mevzuat olmak üzere terörizmle mücadelede alınmakta olan tedbirlerin terör örgütlerinin İsveç'teki faaliyetlerine yönelik yansımaları, somut örnekler temelinde istişare edilmiştir. Bu çerçevede, üçlü muhtırada kayıtlı taahhütlerin hayata geçirilmesinde kaydedilen ilerlemenin düzeyi ele alınmıştır. Katılımcılar Daimi Ortak Mekanizmanın önemini vurgulamışlar ve müteakip somut adımlar üzerinde çalışmaya devam etmek hususunda mutabık kalmışlardır. 4 Nisan 2023 tarihinde NATO'ya katılan Finlandiya'nın, sürecin başında daimi olarak tasarlanan bu mekanizmanın toplantılarına katılmaya devam etmesi, terör örgütleriyle mücadelenin takibinin NATO üyeliğinden sonra da sürdürüleceğinin teyidi bakımından ayrıca önem taşımaktadır."

  • 5
  • 15
Kritik toplantı sonrası Başkan Erdoğan’ın sözleri dünya basınında: İsveç’e NATO kapısı kapalı

Aynı zamanda Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Azerbaycan ziyareti sırasında İsveç'in NATO'ya girmesi durumunu değerlendirmişti. Erdoğan, "Bu NATO Zirvesi Vilnius'ta yapılacak. İnşallah fevkalade bir durum olmadığı takdirde ben de katılacağım. İsveç'in bu beklentileri, bizim bu beklentilere uyacağımız anlamına gelmez. Bizim bu beklentilere uymamız için, her şeyden önce İsveç üzerine düşen görevi yerine getirmesi lazım. Geçenlerde biliyorsunuz NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İstanbul'da Dolmabahçe'de misafirimdi. Orada kendisiyle de görüştüm. Kendisine söylediğimiz şey şu oldu; eğer bizim İsveç'in beklentilerine illa cevap vermemizi bekliyorsanız, her şeyden önce İsveç bu terör örgütünün yaptıklarını bir defa yok etmesi lazım.