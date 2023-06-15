15 Haziran 2023, Perşembe
Kritik toplantı sonrası Başkan Erdoğan'ın sözleri dünya basınında: İsveç'e NATO kapısı kapalı
Dün Türkiye, İsveç, Finlandiya ve NATO heyetlerinin yer aldığı Ankara'daki kritik toplantı dünyanın da gündemine düştü. Başkan Erdoğan'ın "Vilnus'ta farklı bir sonuç beklemeyin" dediğine de dikkat çeken uluslararası ajanslar, İsveç teröre destek verdiği sürece Türkiye'nin onları NATO'ya kabul etmeyeceğinin altını çizdi.
Giriş Tarihi: 15.06.2023 08:24 Güncelleme Tarihi: 15.06.2023 09:44
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