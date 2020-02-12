Kraliyetten ayrılan Prens Harry ve Meghan Markle’dan 1 milyon sterlinlik anlaşma

Karar sonrası Prens Harry de bir süre İngiltere'deki işlerini halletmiş ardından ise eşi ile çocuğunun yanına dönmüştü. Ekonomik olarak bağımsız olmak isteyen çift, kendi kazançlarını sağlamak için pek çok üst düzey firma ile görüşmeye de başlamıştı.