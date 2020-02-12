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Kraliyetten ayrılan Prens Harry ve Meghan Markle’dan 1 milyon sterlinlik anlaşma
Kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden ayrılma kararı alan Prens Harry ve Meghan Markle, Kanada'ya yerleşmişti. Ekonomik açıdan özgür olmak istediklerini söyleyen Prens Harry ve Markle bu konuda ilk adımı attı. Kendi kazançlarını sağlamak için pek çok üst düzey firma ile görüşmeye başlayan çiftin önümüzdeki günlerde 1 milyon sterlinlik (7.8 milyar lira) anlaşma imzalayabileceği öğrenildi.
Giriş Tarihi: 12.02.2020 17:16 Güncelleme Tarihi: 12.02.2020 17:18
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