12 Şubat 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Kraliyetten ayrılan Prens Harry ve Meghan Markle’dan 1 milyon sterlinlik anlaşma

Kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden ayrılma kararı alan Prens Harry ve Meghan Markle, Kanada'ya yerleşmişti. Ekonomik açıdan özgür olmak istediklerini söyleyen Prens Harry ve Markle bu konuda ilk adımı attı. Kendi kazançlarını sağlamak için pek çok üst düzey firma ile görüşmeye başlayan çiftin önümüzdeki günlerde 1 milyon sterlinlik (7.8 milyar lira) anlaşma imzalayabileceği öğrenildi.

Giriş Tarihi: 12.02.2020 17:16 Güncelleme Tarihi: 12.02.2020 17:18
  • 1
  • 16
Kraliyetten ayrılan Prens Harry ve Meghan Markle’dan 1 milyon sterlinlik anlaşma

İngiltere'de Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Düşes Meghan Markle, geçtiğimiz aylarda kraliyet ailesindeki 'üst düzey' görevlerini bıraktıklarını açıklamıştı. Kararın ardından Meghan Markle ve Prens Harry Kanada'ya gitmişti. İngiliz basınına göre ekonomik açıdan özgür olmak isteyen çift, ilk büyük anlaşmasına imza atmış olabilir.

  • 2
  • 16
Kraliyetten ayrılan Prens Harry ve Meghan Markle’dan 1 milyon sterlinlik anlaşma

İngiltere'de Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Düşes Meghan Markle, daha özgür olmak ve ekonomik olarak bağımsız olmak için kraliyetteki 'üst düzey' görevlerini bırakacaklarını açıklamıştı.

  • 3
  • 16
Kraliyetten ayrılan Prens Harry ve Meghan Markle’dan 1 milyon sterlinlik anlaşma

Olayın ardından Kraliçe II. Elizabeth, Prens Charles, Prens William ve Prens Harry ile acil bir toplantı yapmış, ardından torunu ve ailesinin bu kararını onayladığını duyurmuştu.

  • 4
  • 16
Kraliyetten ayrılan Prens Harry ve Meghan Markle’dan 1 milyon sterlinlik anlaşma

Bu kararla da çift zamanlarını dönüşümlü olarak Kanada ve İngiltere'de geçirme kararı almış ve Markle Kanada'ya gitmişti.

  • 5
  • 16
Kraliyetten ayrılan Prens Harry ve Meghan Markle’dan 1 milyon sterlinlik anlaşma

Karar sonrası Prens Harry de bir süre İngiltere'deki işlerini halletmiş ardından ise eşi ile çocuğunun yanına dönmüştü. Ekonomik olarak bağımsız olmak isteyen çift, kendi kazançlarını sağlamak için pek çok üst düzey firma ile görüşmeye de başlamıştı.