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Haberler Galeri Kraliçe Elizabeth'in cenaze töreni için istenenler gündem oldu! Dünya liderleri için otobüs açıklaması

Kraliçe Elizabeth'in cenaze töreni için istenenler gündem oldu! Dünya liderleri için otobüs açıklaması

Kraliçe Elizabeth'in 96 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından düzenlenecek cenaze töreninin detayları da belli oldu. Kraliçe Elizabeth'in 19 Eylül'deki cenaze töreni için büyükelçiliklere gönderilen mesaja göre, devlet başkanlarına yalnızca eşleri eşlik edecek, özel uçak ve helikopter yasak, makam aracı yerine toplu otobüs kullanılacak.

Giriş Tarihi: 12.09.2022 16:02 Güncelleme Tarihi: 12.09.2022 16:04
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Kraliçe Elizabeth’in cenaze töreni için istenenler gündem oldu! Dünya liderleri için otobüs açıklaması

İngiltere Kraliçesi Elizabeth için düzenlenecek cenaze töreninde üst düzey protokol kurallarında alışılmadık uygulamaların planlandığı bildirildi.

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Kraliçe Elizabeth’in cenaze töreni için istenenler gündem oldu! Dünya liderleri için otobüs açıklaması

İnternet sitesi Politico'nun haberine göre, geçen hafta 96 yaşında hayatını kaybeden Kraliçe Elizabeth'in 19 Eylül'deki cenaze töreni için İngiltere'nin büyükelçiliklerine İngiliz Dışişleri Bakanlığı tarafından hafta sonunda resmi protokolün nasıl yapılacağına dair mesaj gönderildi.

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Kraliçe Elizabeth’in cenaze töreni için istenenler gündem oldu! Dünya liderleri için otobüs açıklaması

YALNIZCA BİR KİŞİ

Mesajda, Westminster Abbey Kraliyet Kilisesi'ndeki törenin aşırı kalabalık olacağı, törene katılacak devlet veya hükümet başkanlarının sadece kendilerine ve eşleri gibi yanlarında bulunacak bir kişiye yer ayrılacağı belirtildi.

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Kraliçe Elizabeth’in cenaze töreni için istenenler gündem oldu! Dünya liderleri için otobüs açıklaması

LİDERLERİN EKİPLERİ KATILAMAYACAK

Törene liderlerin ekiplerinin veya ailelerinden başka kişilerin katılmasının mümkün olmadığı vurgulandı. Liderlerin katılmaması durumunda törene onları temsilen bakan gibi üst düzey bir yetkilinin gidebileceği aktarıldı.

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Kraliçe Elizabeth’in cenaze töreni için istenenler gündem oldu! Dünya liderleri için otobüs açıklaması

ÖZEL UÇAK İSTENMİYOR, HELİKOPTER YASAK

Protokol belgesine göre, tören için Londra'ya gidecek devlet ve hükümet başkanlarından kentteki havaalanlarında protokolün yaratacağı karmaşayı engellemek amacıyla "mümkün olduğunca" kendi özel uçaklarını değil, ticari uçuşları kullanması istenecek.