Kraliçe Elizabeth'in cenaze töreni için istenenler gündem oldu! Dünya liderleri için otobüs açıklaması

Kraliçe Elizabeth'in 96 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından düzenlenecek cenaze töreninin detayları da belli oldu. Kraliçe Elizabeth'in 19 Eylül'deki cenaze töreni için büyükelçiliklere gönderilen mesaja göre, devlet başkanlarına yalnızca eşleri eşlik edecek, özel uçak ve helikopter yasak, makam aracı yerine toplu otobüs kullanılacak.