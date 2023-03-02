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Kral Charles intikam için kolları sıvadı! Prens Harry ve Meghan'ı kovdu

Kraliyet Ailesi'nin hayatını ifşa eden Prens Harry, babası Kral Charles'tan hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Harry tarafından yazılan Yedek adlı kitabın yarattığı gündem dindikten sonra Kral Charles, harekete geçti. İddiaya göre Charles, Harry ve Meghan'ın çok paralar harcayarak restore ettirdiği köşkünden kovdu.

Giriş Tarihi: 02.03.2023 10:58 Güncelleme Tarihi: 02.03.2023 10:58
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Kral Charles intikam için kolları sıvadı! Prens Harry ve Meghan’ı kovdu

Prens Harry'nin ocak ayında yayımladığı 'Spare' (Yedek) adlı kitabın yankıları tüm dünyada olduğu gibi kraliyet koridorlarında da devam ediyor.

Kitabın tanıtımı için röportajdan röportaja koşan Harry'nin yaptığı açıklamalar bir yana kitaptan yapılan ve basında yer alan alıntılar da büyük gürültü kopardı.

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Kral Charles intikam için kolları sıvadı! Prens Harry ve Meghan’ı kovdu

Kitabın fırtınası dindikten, Harry ve Meghan çifti sessizliğe gömüldükten sonra yeni hamle kraliyet tarafından geldi.

KÖŞKÜ ELLERİNDEN ALDI
Annesi Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından tahta çıkan Kral Charles, intikam için kolları sıvadı. Harry ve Meghan çiftini İngiltere'deki konutları olan Frogmore Cottage'dan kovdu.

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Kral Charles intikam için kolları sıvadı! Prens Harry ve Meghan’ı kovdu

Charles'ın emriyle, Meghan ve Harry, ilk çocuklarını bekledikleri dönemde büyük masraf ederek restore ettirdiği Frogmore Cottage ile bağlantılarını koparmak zorunda kaldı.

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Kral Charles intikam için kolları sıvadı! Prens Harry ve Meghan’ı kovdu

EŞYALARINI TAŞIYACAKLAR
2020'de kraliyet görevlerini bırakıp ABD'ye taşınan Sussex çifti, kraliyetin kendilerine tahsis ettiği İngiltere'deki evlerini boşaltıp eşyalarını ABD'ye nakletmenin derdine düştü. Çift ABD'de yaşasa da İngiltere'ye gittiklerinde bu evde konaklıyordu. En son Harry Kraliçe'nin geçen yıl eylül ayında yaplan cenaze törenine katıldıkları dönemde burada konaklamışlardı.

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Kral Charles intikam için kolları sıvadı! Prens Harry ve Meghan’ı kovdu

Daha önce Harry, dedesi Prens Philip'in cenaze töreni için Londra'ya gittiği dönemde de burada kısa bir süre kalmıştı.