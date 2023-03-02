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Kral Charles intikam için kolları sıvadı! Prens Harry ve Meghan'ı kovdu
Kraliyet Ailesi'nin hayatını ifşa eden Prens Harry, babası Kral Charles'tan hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Harry tarafından yazılan Yedek adlı kitabın yarattığı gündem dindikten sonra Kral Charles, harekete geçti. İddiaya göre Charles, Harry ve Meghan'ın çok paralar harcayarak restore ettirdiği köşkünden kovdu.
Giriş Tarihi: 02.03.2023 10:58Güncelleme Tarihi: 02.03.2023 10:58