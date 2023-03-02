Kral Charles intikam için kolları sıvadı! Prens Harry ve Meghan’ı kovdu

Prens Harry'nin ocak ayında yayımladığı 'Spare' (Yedek) adlı kitabın yankıları tüm dünyada olduğu gibi kraliyet koridorlarında da devam ediyor.

Kitabın tanıtımı için röportajdan röportaja koşan Harry'nin yaptığı açıklamalar bir yana kitaptan yapılan ve basında yer alan alıntılar da büyük gürültü kopardı.