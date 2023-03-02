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ABD ile Çin arasında koronavirüs gerginliği! FBI'ın iddiasına Çin'den yanıt

2019 yılının son günlerde Çin'de ortaya çıkan ve daha sonra tüm dünyaya yayılarak yaklaşık 7 milyon kişinin ölümüne neden olan koronavirüs salgını ile ilgili ABD Enerji Bakanlığı'nın araştırma sonuçları ortalığı karıştırdı. Sızdırılan bilgiler sonrası FBI sessizliğini bozdu. Koronavirüsün kaynağının Çin olduğunu iddia etti. Çin'den ise jet yanıt geldi.

Giriş Tarihi: 02.03.2023 12:51 Güncelleme Tarihi: 02.03.2023 12:51
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ABD ile Çin arasında koronavirüs gerginliği! FBI’ın iddiasına Çin’den yanıt

Koronavirüsün kaynağına ilişkin kesin bir kaynak henüz bulunabilmiş değil. Ancak ABD Enerji Bakanlığı'nın araştırmasının sonuçları kamuoyuna sızınca ortalık bir anda karıştı. İki ülke adeta birbirine girdi.

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ABD ile Çin arasında koronavirüs gerginliği! FBI’ın iddiasına Çin’den yanıt

Koronavirüsün, Çin hükümetine bağlı laboratuvardan sızdığı veya Wuhan kentindeki hayvan pazarından dünyaya yayıldığı iddia ediliyordu.

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ABD ile Çin arasında koronavirüs gerginliği! FBI’ın iddiasına Çin’den yanıt

İddilara kesin bir sonuça ulaşmamış olsa da ABD'li gazete Wall Street Journal'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı bir haberle dünya gündemini bir anda değiştirdi.

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ABD ile Çin arasında koronavirüs gerginliği! FBI’ın iddiasına Çin’den yanıt

WSJ, "'Enerji Bakanlığı Kovid-19 Pandemisinin Büyük Olasılıkla Kaynağının Laboratuvar Sızıntısı Olduğunu Söylüyor" başlıklı haberinde virüsün sıfır noktası olarak kabul edilen Çin ile ilgili ABD'li kaynakların elde ettiği yeni bir bilgiyi duyurdu.

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ABD ile Çin arasında koronavirüs gerginliği! FBI’ın iddiasına Çin’den yanıt

"KORONAVİRÜS İNSAN YAPIMI"

Haberde, ABD Enerji Bakanlığı'nın yeni araştırması sonucunda virüsün büyük olasılıkla Wuhan'daki bir laboratuvardan yayıldığı ifadeleri yer aldı. Virüsün "insan yapımı" olduğu ve hayvan kökenli teorinin reddedildiği söylenirken ve virüsün kaçışının muhtemelen kazara olduğu bilgisine de yer verildi.