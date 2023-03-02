ABD ile Çin arasında koronavirüs gerginliği! FBI'ın iddiasına Çin'den yanıt

2019 yılının son günlerde Çin'de ortaya çıkan ve daha sonra tüm dünyaya yayılarak yaklaşık 7 milyon kişinin ölümüne neden olan koronavirüs salgını ile ilgili ABD Enerji Bakanlığı'nın araştırma sonuçları ortalığı karıştırdı. Sızdırılan bilgiler sonrası FBI sessizliğini bozdu. Koronavirüsün kaynağının Çin olduğunu iddia etti. Çin'den ise jet yanıt geldi.

Giriş Tarihi: 02.03.2023 12:51 Güncelleme Tarihi: 02.03.2023 12:51 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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