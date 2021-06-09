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Koronavirüsün yeni belirtileri ortaya çıktı! Yüzlerce hastada görüldü

Her geçen gün milyonlarca insanın hayatına mal olan koronavirüs ile ilgili araştırmalar devam ederken bilim dünyasını şaşkına çeviren bir haber geldi. Korona salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Hindistan'da doktorlar Kovid-19'un yeni belirtiler gösterdiğini duyurdu. İşte yüzlerce hastada görülmeye başlanan yeni belirtiler.

Giriş Tarihi: 09.06.2021 08:30 Güncelleme Tarihi: 09.06.2021 08:30
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Koronavirüsün yeni belirtileri ortaya çıktı! Yüzlerce hastada görüldü

İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde görülen Koronavirüs (Kovid-19) gezegenimizin bir numaralı ortak sorunu olmaya devam ediyor. Virüs on milyonlarca insana bulaşırken 4 milyona yakın kişinin de hayatına mal oldu.

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Koronavirüsün yeni belirtileri ortaya çıktı! Yüzlerce hastada görüldü

Virüsü yenmek için dünya genelinde yüzlerce araştırma yapılıyor. Kovid-19'a karşı pek çok aşı geliştirildi ve aşılama sayesinde dünya ilk defa tabiri caizse tünelin ucundaki ışığı görüyor.

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Koronavirüsün yeni belirtileri ortaya çıktı! Yüzlerce hastada görüldü

Ancak görünen o ki virüs bizi şaşırtmaya devam ediyor. Zira koronavirüs ile ilgili her gün yeni bir bilgi ediniyoruz. Virüs ile ilgili yeni keşif bu sefer salgın ile mücadele eden doktorlardan geldi. Kovid-19 ile ilgili yeni bilgiler salgının yeni merkezi olarak adlandırılan Hindistan'dan geldi.

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Koronavirüsün yeni belirtileri ortaya çıktı! Yüzlerce hastada görüldü

Ülkede görev yapan doktorlar virüsün yeni semptomlarını belirlediklerini duyurdu. Ülke ilkbaharda B1617.2 veya 'Delta' olarak bilinen yeni varyant tarafından kuşatıldı. Varyant yüzünden sağlık sistemi çökme noktasına gelirken kimi zaman hayati öneme sahip oksijen bile bulunamadı.

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Koronavirüsün yeni belirtileri ortaya çıktı! Yüzlerce hastada görüldü

Bilim insanları 'Delta'nın bugüne kadar keşfedilen en bulaşıcı varyant olduğunun altını çizerken Hindistan'da görev yapan doktorlar tipik Kovid-19 semptomlarının dışında yeni belirtiler keşfetti.