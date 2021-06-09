ANA SAYFA
Koronavirüsün yeni belirtileri ortaya çıktı! Yüzlerce hastada görüldü
Her geçen gün milyonlarca insanın hayatına mal olan koronavirüs ile ilgili araştırmalar devam ederken bilim dünyasını şaşkına çeviren bir haber geldi. Korona salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Hindistan'da doktorlar Kovid-19'un yeni belirtiler gösterdiğini duyurdu. İşte yüzlerce hastada görülmeye başlanan yeni belirtiler.
Giriş Tarihi: 09.06.2021 08:30 Güncelleme Tarihi: 09.06.2021 08:30
- 1
- 21
- 2
- 21
- 3
- 21
- 4
- 21
- 5
- 21