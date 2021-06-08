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Karadeniz ve Akdeniz'de savaşın eşiğine geldiler! Gemiler İstanbul'dan geçecek

Rusya'nın Karadeniz'deki agresif adımlarına İngiltere, ABD ve NATO'dan aynı şekilde karşılık geldi. Bu hamle üzerine Putin'in emriyle Karadeniz'e tarihin en büyük savaş gemisi yığınağı yapıldı. İki farklı kutup arasındaki gerilim artmaya devam ediyor. Hazırlıklarını tamamlayan ülkelerin yeniden savaş gemilerini harekete geçirdiği belirtildi.

Giriş Tarihi: 08.06.2021 13:18
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Karadeniz ve Akdeniz'de savaşın eşiğine geldiler! Gemiler İstanbul'dan geçecek

Rusya ve İngiltere arasındaki gerginlik Akdeniz ve Karadeniz kıyılarında artarak devam ediyor. ABD'nin de dahil olduğu bölgede savaş alarmı verildi. Gerginliğin iki tarafı da savaş gemilerini harekete geçirdi.

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Karadeniz ve Akdeniz'de savaşın eşiğine geldiler! Gemiler İstanbul'dan geçecek

Rusya'nın Karadeniz'e Nisan ayında son çeyrek yüzyılın en büyük askeri yığınağına girişmesiyle savaş çanları çaldı, aradan yalnızca iki ay geçmeden bu kez hem Karadeniz hem de Akdeniz alev topu.

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Karadeniz ve Akdeniz'de savaşın eşiğine geldiler! Gemiler İstanbul'dan geçecek

Gerilimin tırmandığı Karadeniz'e doğru ilerleyen iki ABD savaş gemisi, Başkan Joe Biden ile Rusya lideri Vladimir Putin'in telefon görüşmesinin ardından Ege Denizi'ne kadar gelip geri döndü.

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Karadeniz ve Akdeniz'de savaşın eşiğine geldiler! Gemiler İstanbul'dan geçecek

NATO'nun Defender Europe 2021 tatbikatı için Akdeniz'e açılan İngiliz ordusu ise, Karadeniz'e üç savaş gemisi birden gönderiyor. NATO filosunda, bir Hollanda savaş gemisi de bulunuyor.

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Karadeniz ve Akdeniz'de savaşın eşiğine geldiler! Gemiler İstanbul'dan geçecek

Savaş gemilerinin kısa süre içinde İstanbul Boğazı'ndan geçeceğini belirten Rus medyası, Karadeniz'de dört gün boyunca kırmızı alarm verildiğini duyurdu. Söz konusu sürede Rus ordusu NATO gemilerini adım adım izleyecek.