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Karadeniz ve Akdeniz'de savaşın eşiğine geldiler! Gemiler İstanbul'dan geçecek
Rusya'nın Karadeniz'deki agresif adımlarına İngiltere, ABD ve NATO'dan aynı şekilde karşılık geldi. Bu hamle üzerine Putin'in emriyle Karadeniz'e tarihin en büyük savaş gemisi yığınağı yapıldı. İki farklı kutup arasındaki gerilim artmaya devam ediyor. Hazırlıklarını tamamlayan ülkelerin yeniden savaş gemilerini harekete geçirdiği belirtildi.
Giriş Tarihi: 08.06.2021 13:18
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