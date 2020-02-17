Koronavirüsün ateşi dünya devlerini yaktı! Binlerce kepenk kapandı

TOYOTA

Toyota, Çin'deki fabrikalarını 16 Şubat'a kadar kapalı tutacağını açıklamıştı. Dünyanın en büyük araç üreticisi Toyota Motor, Çin'de bulunan tüm fabrikalarını 16 Şubat tarihine kadar kapalı tutacağını geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Toyota'nın Çin'de 12 araç ve araç parçaları fabrikası bulunuyor.

Yapılan açıklamada, "Yerel ve bölgesel yönetimlerin yönlendirmeleri, araç parça arzı ve lojistiğin de aralarında olduğu çeşitli faktörlerin değerlendirilmesi sonrası üretim duruşunun uzatılması kararlaştırıldı" ifadeleri kullanılmıştı. Toyota, ilk yaptığı açıklamada üretimin 9 Şubat'ta başlamasının planlandığını ifade etmişti.

Çin'deki araç parçaları üretim tesislerinin durmaya devam etmeleri çok sayıda global araç üreticisini etkiliyor.