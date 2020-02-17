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Koronavirüsün ateşi dünya devlerini yaktı! Binlerce kepenk kapandı

Koronavirüsün ateşi dünya devlerini yaktı. Birbirinden ünlü firmalar binlerce mağazasının kepenklerini indirdi. İşte Çin'deki koronavirüs nedeniyle kepenk indiren markalar...

Giriş Tarihi: 17.02.2020 12:43 Güncelleme Tarihi: 17.02.2020 12:45
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Koronavirüsün ateşi dünya devlerini yaktı! Binlerce kepenk kapandı

Bu sektörler tek tek incelendiğinde ise öne çıkanlar arasında kahve sektörü, giyim sektörü ve otomotiv sektörü yer alıyor. Örnek vermek gerekirse kahve zinciri Starbucks, koronavirüs salgını nedeniyle Çin'de 2 binden fazla şubesini bir süreliğine kapatma kararı almıştı. Giyim sektörüne bakıldığında ise H&M, Çin'de bulunan 520 mağazasından 334`ünü koronavirüs salgını nedeniyle geçici olarak kapattığını duyurmuştu. Otomotiv sektöründe de çok sayıda marka bölgede yer alan üretimine ara verdiklerini açıklamıştı.

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Koronavirüsün ateşi dünya devlerini yaktı! Binlerce kepenk kapandı

Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının etkileri firmaların üretimini de etkilemeye başladı. Dünyanın önde gelen firmalarından bazıları ya mağazasını kapattı yada üretimi kısa süreliğine durdurma kararı aldı. Peki bu firmalar hangileri? İşte cevabı...

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Koronavirüsün ateşi dünya devlerini yaktı! Binlerce kepenk kapandı

STARBUCKS

Kahve zinciri Starbucks, korona virüs salgını nedeniyle Çin'de 2 binden fazla şubesini bir süreliğine kapatma ve açık olan şubelerde açılış-kapanış saatlerini yeniden düzenleme kararı almıştı.

Starbucks'ın ABD dışındaki en büyük pazarı olan Çin'de 4300 kahve dükkanı bulunuyor. Çin'de yaptığı satışlar Starbucks'ın global cirosunun yüzde 10'unu oluşturuyor.

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Koronavirüsün ateşi dünya devlerini yaktı! Binlerce kepenk kapandı

H&M
H&M Çin'de bulunan 520 mağazasından 334'ünü koronavirüs salgını nedeniyle geçici olarak kapattığını duyurmuştu.

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Koronavirüsün ateşi dünya devlerini yaktı! Binlerce kepenk kapandı

TOYOTA

Toyota, Çin'deki fabrikalarını 16 Şubat'a kadar kapalı tutacağını açıklamıştı. Dünyanın en büyük araç üreticisi Toyota Motor, Çin'de bulunan tüm fabrikalarını 16 Şubat tarihine kadar kapalı tutacağını geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Toyota'nın Çin'de 12 araç ve araç parçaları fabrikası bulunuyor.

Yapılan açıklamada, "Yerel ve bölgesel yönetimlerin yönlendirmeleri, araç parça arzı ve lojistiğin de aralarında olduğu çeşitli faktörlerin değerlendirilmesi sonrası üretim duruşunun uzatılması kararlaştırıldı" ifadeleri kullanılmıştı. Toyota, ilk yaptığı açıklamada üretimin 9 Şubat'ta başlamasının planlandığını ifade etmişti.

Çin'deki araç parçaları üretim tesislerinin durmaya devam etmeleri çok sayıda global araç üreticisini etkiliyor.