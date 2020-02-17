Canavar piste çıktı! Yarışın başlama emrini Trump verdi...

ABD Başkanı Donald Trump, geleneksel araba yarışı olan Daytona 500'ün açılış törenine katılarak kendisi için özel tasarlanan 'Canavar' ile pistte tur attı. Daytona 500 yarışlarına katılan ikinci ABD başkanı olan Trump, ilk yarışın başlama emrini verdi.