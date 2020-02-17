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Canavar piste çıktı! Yarışın başlama emrini Trump verdi...

ABD Başkanı Donald Trump, geleneksel araba yarışı olan Daytona 500'ün açılış törenine katılarak kendisi için özel tasarlanan 'Canavar' ile pistte tur attı. Daytona 500 yarışlarına katılan ikinci ABD başkanı olan Trump, ilk yarışın başlama emrini verdi.

Canavar piste çıktı! Yarışın başlama emrini Trump verdi... CANAVAR PİSTE ÇIKTI! YARIŞIN BAŞLAMA EMRİNİ TRUMP VERDİ...

Giriş Tarihi: 17.02.2020 10:42 Güncelleme Tarihi: 17.02.2020 11:06
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Canavar piste çıktı! Yarışın başlama emrini Trump verdi...

ABD Başkanı Donald Trump, geleneksel araba yarışı olan Daytona 500'ün açılış törenine katılarak başkanlık konvoyu ile pistte tur attı ve ilk yarışın başlama emrini verdi.

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Canavar piste çıktı! Yarışın başlama emrini Trump verdi...

Trump, Florida eyaletinde düzenlenen 62'nci Daytona 500 araba yarışının açılış töreninde eşi Melania Trump ile sahneye çıktı.

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Canavar piste çıktı! Yarışın başlama emrini Trump verdi...

Donald Trump, yaptığı konuşmanın ardından yarışların başlama komutu olarak kabul edilen, "motorlarınızı çalıştırın" talimatını verdi.

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Canavar piste çıktı! Yarışın başlama emrini Trump verdi...

YARIŞTAN ÖNCE PİSTTE TUR ATTI
Trump, ABD'de geleneksel hale gelen yarışların açılışına katılan 2'nci ABD Başkanı oldu. George Bush da 2004'teki yarışın açılışını gerçekleştirmişti.

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Canavar piste çıktı! Yarışın başlama emrini Trump verdi...

Donald Trump'ın yarış alanına bindiği limuzinle gelmesi ve yarıştan önce pistte tur atması da ABD basınında gündem oldu.

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