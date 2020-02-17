Canavar piste çıktı! Yarışın başlama emrini Trump verdi...
ABD Başkanı Donald Trump, geleneksel araba yarışı olan Daytona 500'ün açılış törenine katılarak kendisi için özel tasarlanan 'Canavar' ile pistte tur attı. Daytona 500 yarışlarına katılan ikinci ABD başkanı olan Trump, ilk yarışın başlama emrini verdi.
Giriş Tarihi: 17.02.2020 10:42 Güncelleme Tarihi: 17.02.2020 11:06
ABD Başkanı Donald Trump, geleneksel araba yarışı olan Daytona 500'ün açılış törenine katılarak başkanlık konvoyu ile pistte tur attı ve ilk yarışın başlama emrini verdi.
Trump, Florida eyaletinde düzenlenen 62'nci Daytona 500 araba yarışının açılış töreninde eşi Melania Trump ile sahneye çıktı.
Donald Trump, yaptığı konuşmanın ardından yarışların başlama komutu olarak kabul edilen, "motorlarınızı çalıştırın" talimatını verdi.
YARIŞTAN ÖNCE PİSTTE TUR ATTI Trump, ABD'de geleneksel hale gelen yarışların açılışına katılan 2'nci ABD Başkanı oldu. George Bush da 2004'teki yarışın açılışını gerçekleştirmişti. HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN