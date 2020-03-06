Koronavirüste korkulan oldu! 100 bini aştı

Son dakika haberine göre yaklaşık 90 ülkeye yayılan koronavirüsün bulaştığı insan sayısı 100 bini aştı. Salgının en iyi senaryoda 15 milyon can kaybına yol açabileceği, en kötü senaryoda ise 68 milyon insanı öldüreceği bildiriliyor. Bugün Peru, Kamerun ve Sırbistan'da ilk Covid-19 vakaları ortaya çıktı; Hollanda'da ilk ölüm gerçekleşti. ABD'de koronavirüs korkusu nedeniyle helikopterle yaklaşıp test kitlerini havadan yolcu gemisine bıraktılar. Çin'de hastaneden taburcu edilen koronavirüs hastasının beş gün sonra ölmesi ise, dünyayı sarstı, 36 yaşındaki erkeğin karısı hastane belgelerini paylaştı.