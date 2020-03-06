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Koronavirüste korkulan oldu! 100 bini aştı

Son dakika haberine göre yaklaşık 90 ülkeye yayılan koronavirüsün bulaştığı insan sayısı 100 bini aştı. Salgının en iyi senaryoda 15 milyon can kaybına yol açabileceği, en kötü senaryoda ise 68 milyon insanı öldüreceği bildiriliyor. Bugün Peru, Kamerun ve Sırbistan'da ilk Covid-19 vakaları ortaya çıktı; Hollanda'da ilk ölüm gerçekleşti. ABD'de koronavirüs korkusu nedeniyle helikopterle yaklaşıp test kitlerini havadan yolcu gemisine bıraktılar. Çin'de hastaneden taburcu edilen koronavirüs hastasının beş gün sonra ölmesi ise, dünyayı sarstı, 36 yaşındaki erkeğin karısı hastane belgelerini paylaştı.

Giriş Tarihi: 06.03.2020 17:11 Güncelleme Tarihi: 06.03.2020 17:15
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Koronavirüste korkulan oldu! 100 bini aştı

Altı kıta, 89 ülke ve 100 bini aşkın hasta. Son verilere göre 3 bin 400'den fazla insanın canını alan koronavirüs salgınında yeni açıklanan bir rapor, dünyayı çalkaladı.

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Koronavirüste korkulan oldu! 100 bini aştı

İlk vakanın tespit edildiği ülkelerden biri, Peru. Peru lideri Martin Vizcarra, 25 yaşındaki erkek hastanın İspanya, Fransa ve Çekya'ya seyahat ettiği bilgisini verdi.

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Koronavirüste korkulan oldu! 100 bini aştı

Afrika ülkesi Kamerun'da da ilk koronavirüs vakası tespit edildi. Hastanın 58 yaşında bir Fransız vatandaşı olduğu ve 24 Şubat tarihinde başkent Yaounde'ye geldiği açıklandı.

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Koronavirüste korkulan oldu! 100 bini aştı

Kamerun'un ardından Balkan ülkesi Sırbistan da ilk Covid-19 vakasını rapor etti. Sırbistan Sağlık Bakanlığı, 43 yaşındaki erkek hastanın Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye seyahat ettiğini bildiriyor.

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Koronavirüste korkulan oldu! 100 bini aştı

Avrupa ülkesi Hollanda'da ise koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti. Rotterdam kentindeki bir hastanede hayatını kaybeden hasta, 86 yaşındaki bir erkek. Hollanda'da ilk koronavirüs vakası 27 Şubat'ta ortaya çıktı, son 24 saatte belirlenen 46 vakayla hasta sayısı 128 oldu.