İşte İdlib'deki yıkımın fotoğrafı! Askeri hedef gibi dövdüler...

Türkiye sınırına sığınan milyonlarca sivilin durumu ve Esad rejiminin İdlib'i ne hale çevirdiği "uydu fotoğrafları" ile net biçimde görülüyor. Henüz 18 ay önce "ıssız ova" görünümündeki arazilerin nasıl çadır şehirlere dönüştüğü ve İdlib'deki yıkımın acı yüzü bu fotoğraflarla daha iyi anlaşılıyor. Esad rejimine karşı iç savaşın patlak verdiği günlerden bu yana "güçlü bir direniş" gösteren İdlib kenti, özellikle son 3 yıldır Rus ve Şam yönetiminin savaş uçakları tarafından "askeri hedef" gibi dövüldü.

Giriş Tarihi: 06.03.2020 21:56 Güncelleme Tarihi: 06.03.2020 21:57 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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