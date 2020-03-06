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İşte İdlib'deki yıkımın fotoğrafı! Askeri hedef gibi dövdüler...

Türkiye sınırına sığınan milyonlarca sivilin durumu ve Esad rejiminin İdlib'i ne hale çevirdiği "uydu fotoğrafları" ile net biçimde görülüyor. Henüz 18 ay önce "ıssız ova" görünümündeki arazilerin nasıl çadır şehirlere dönüştüğü ve İdlib'deki yıkımın acı yüzü bu fotoğraflarla daha iyi anlaşılıyor. Esad rejimine karşı iç savaşın patlak verdiği günlerden bu yana "güçlü bir direniş" gösteren İdlib kenti, özellikle son 3 yıldır Rus ve Şam yönetiminin savaş uçakları tarafından "askeri hedef" gibi dövüldü.

Giriş Tarihi: 06.03.2020 21:56 Güncelleme Tarihi: 06.03.2020 21:57
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İşte İdlib'deki yıkımın fotoğrafı! Askeri hedef gibi dövdüler...

İdlib, Astana görüşmeleri sonunda "çatışmasızlık bölgesi" olarak kabul edilse de, 2017 Eylül'ünden itibaren rejimin en önemli hedeflerinden bir haline geldi.

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İşte İdlib'deki yıkımın fotoğrafı! Askeri hedef gibi dövdüler...

17 Eylül 2018 Soçi mutabakatı ile "silahtan arındırılmış ve çatışmadan uzak tutulacak bölge" konumu güçlendirilse de, İdlib'e yönelik hava saldırılarının ardı arkası kesilmedi.

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İşte İdlib'deki yıkımın fotoğrafı! Askeri hedef gibi dövdüler...

Son 18 aya baktığımızda İdlib şehir merkezinin nasıl bir enkaza çevrildiği bu uydu fotoğrafları ile daha iyi anlaşılıyor. Fotoğraflar, gelen talepler üzerine, kendi ticari uyduları yardımıyla yeryüzündeki belirli bölgeleri görüntüleyen "Digital Globe" isimli şirkete ait.

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İşte İdlib'deki yıkımın fotoğrafı! Askeri hedef gibi dövdüler...

Bu şirket, küresel yardım kuruluşu "Save the Children - Cocukları Kurtarın" isimli sivil girişimin talebi üzerine Temmuz 2018 ile Aralık 2019 arasında görüntülediği İdlib şehir merkezi ve kırsalının fotoğraflarını geçtiğimiz hafta teslim etti.

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İşte İdlib'deki yıkımın fotoğrafı! Askeri hedef gibi dövdüler...

Harvard Üniversitesi'nin yardımıyla analiz edilen fotoğraflarda yüz binlerce sivilin yaşadığı İdlib'in nasıl acımasızca enkaza çevrildiği net biçimde görülüyor.