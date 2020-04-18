Korkunç gerçek ortaya çıktı! Toplu mezar gibi... Son dakika haberine göre; Tüm dünyada hızla yayılan koronavirüs salgını her geçen gün can almaya devam ediyor. ABD'de yaşlı bakım evlerinde kalan en az 6 bin 900 kişinin yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) dolayı yaşamını yitirdiği ortaya çıktı. Giriş Tarihi: 18.04.2020 08:51 Güncelleme Tarihi: 18.04.2020 08:55
New York Times (NYT) gazetesi, Kovid-19 salgınının "merkez üssü" konumundaki ABD'de, yaşlı bakım evlerinde virüse yakalanıp hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin çarpıcı rakamlar olduğunu yazdı.
Gazetenin haberine göre, yaşlı bakım evlerinde koronavirüsten dolayı en az 6 bin 900 kişi hayatını kaybetti. Bu sayı, ABD'deki virüs ölümlerinin yaklaşık beşte birine tekabül ediyor.
"YAŞLI BAKIM EVLERİ TOPLU MEZAR GİBİ"
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New York Vali Yardımcısı ve Enfeksiyon Hastalıklarını Azaltma Komitesi Kurucusu Betsy McCaughey, NYT'ye yaptığı açıklamada, "Yaşlı bakım evleri toplu mezar gibi. Bu merkezler aşırı kalabalık ve yeterince personel yok. Tek bir Kovid-19 hastası bile kıyıma yol açıyor." ifadesini kullandı. NYT'ye konuşan bakım evi çalışanları ise salgın döneminde yeterince kişisel koruma ekipmanlarının olmadığını, bu nedenle de hem kendilerinin hem de bakım evlerinde kalan yaşlıların hayatının tehlikede olduğunu belirtti. TEMSİLCİLER MECLİSİ ÜYESİNDEN SAĞLIK BAKANINA MEKTUP
Temsilciler Meclisi İç Güvenlik Komitesi Başkanı ve
Vekili Mississippi Bennie da bakım evlerinde yaşanan sıkıntılara ilişkin ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanı Thompson Azar'a bir mektup gönderdi. Alex