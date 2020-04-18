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Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! AFP geçti: İstanbul'da bugün
Dünya corona virüs kabusuyla mücadele ederken uluslararası haber ajansları Türkiye'den koranavirüs önlemlerine ilişkin son dakika fotoğrafları paylaşıyor. AFP ajansı da, İstanbul'dan gönderdiği fotoğraflarla Türkiye'deki son durumu paylaştı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de fotoğraf servis ettiler. İşte dikkat çeken İstanbul fotoğrafları...
Giriş Tarihi: 18.04.2020 17:52 Güncelleme Tarihi: 18.04.2020 17:54
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