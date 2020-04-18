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Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! AFP geçti: İstanbul'da bugün

Dünya corona virüs kabusuyla mücadele ederken uluslararası haber ajansları Türkiye'den koranavirüs önlemlerine ilişkin son dakika fotoğrafları paylaşıyor. AFP ajansı da, İstanbul'dan gönderdiği fotoğraflarla Türkiye'deki son durumu paylaştı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de fotoğraf servis ettiler. İşte dikkat çeken İstanbul fotoğrafları...

Giriş Tarihi: 18.04.2020 17:52 Güncelleme Tarihi: 18.04.2020 17:54
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Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! AFP geçti: İstanbul'da bugün

Koronavirüs ile mücadele kapsamında hafta sonu için açıklanan sokağa çıkma yasağı 18 Nisan 00:01'de 31 büyükşehirde uygulanmaya başlandı. İki günlük sokağa çıkma yasağında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, adeta sessizliğin simgesi oldu.

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Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! AFP geçti: İstanbul'da bugün

Yabancı ajansların geçtiği fotoğrafların yanı sıra yerli ajanslar da başta olmak üzere çok sayıda fotoğraf paylaştı.

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Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! AFP geçti: İstanbul'da bugün

Uluslararası haber ajansının, sokağa çıkma yasağına ait İstanbul'dan paylaştığı fotoğraflarda, halkın sokağa çıkmadığı gözleniyor.

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Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! AFP geçti: İstanbul'da bugün

Trafik ve insan kalabalığı açısından görülmemiş bie sessizliğin hüküm sürdüğü yollarda tek bir araç bile görülmüyor.

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Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! AFP geçti: İstanbul'da bugün

Geçen hafta yaşanan olumsuz görüntülerin yerine bu kez, koronavirüsle mücadelede alınan önlemlere çok daha fazla dikkat edildiği görüntüler kaydedildi.