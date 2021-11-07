07 Kasım 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Konser faciasında şoke eden detaylar! Travis Scott ilk kez konuştu! Şırıngalı sapık...

Konser faciasında şoke eden detaylar! Travis Scott ilk kez konuştu! Şırıngalı sapık...

ABD'de düzenlenen Astroworld müzik festivalinde ünlü rapçi Travis Scott konserinde izdiham yaşandı. 8 kişinin hayatını kaybettiği yüzlerce kişinin ise yaralandığı korkun faciayla ilgili şoke eden detaylar geldi. Travis Scott facianın ardından ilk kez konuşurken, yetkililerden kan donduran açıklamalar geldi.

Giriş Tarihi: 07.11.2021 13:24 Güncelleme Tarihi: 07.11.2021 14:01
  • 1
  • 34
Konser faciasında şoke eden detaylar! Travis Scott ilk kez konuştu! Şırıngalı sapık...

ABD'nin Teksas eyaletinde düzenlenen ve biletleri çok uzun süre önce tükenen Astroworld müzik festivalinde ünlü rapçi Travis Scott'ı dinlemek için akın eden binlerce kişi izdihama neden oldu. Yaklaşık 50 bin kişinin katıldığı festival alanında büyük bir trajedi yaşandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 34
Konser faciasında şoke eden detaylar! Travis Scott ilk kez konuştu! Şırıngalı sapık...

Yetkililer, Texas eyaletindeki Houston kentinde düzenlenen Astroworld Festivalindeki izdihamın, kalabalığın sahnenin önüne doğru ilerlemeye çalışmasından kaynaklandığını duyurdu.

  • 3
  • 34
Konser faciasında şoke eden detaylar! Travis Scott ilk kez konuştu! Şırıngalı sapık...

Kalp krizi geçiren 11 kişi hastaneye kaldırılırken sekizi kurtarılamadı. 50 bin kişinin katıldığı festivalde yaklaşık 300 izleyici de yaralandı.

  • 4
  • 34
Konser faciasında şoke eden detaylar! Travis Scott ilk kez konuştu! Şırıngalı sapık...

Yaşananlarla ilgili Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Travis Scott, "Dün akşam yaşananlar nedeniyle çok üzgünüm. Dualarım bundan etkilenenlerle ve aileleriyle" dedi ve ekledi: Trajik ölümlerin soruşturulması sürecinde Houston polisine tam desteğimi sunuyorum. Houston toplumuyla birlikte çalışarak yaraları sarma faaliyetlerine yardım edeceğim ve ihtiyaç duyan ailelere destek olacağım.

  • 5
  • 34
Konser faciasında şoke eden detaylar! Travis Scott ilk kez konuştu! Şırıngalı sapık...

Scott'un sosyal medya paylaşımını eleştirenler ise, gündüz kapıda yaşanan Izdiham sonrası kontrol noktalarının yıkılmasıyla birlikte alana çok sayıda biletsiz kişinin girdiğini ve festival alanının kapasitesini aştığını, o noktada festivalin iptal edilmesi gerektiğini söyledi.