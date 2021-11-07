Konser faciasında şoke eden detaylar! Travis Scott ilk kez konuştu! Şırıngalı sapık...

ABD'nin Teksas eyaletinde düzenlenen ve biletleri çok uzun süre önce tükenen Astroworld müzik festivalinde ünlü rapçi Travis Scott'ı dinlemek için akın eden binlerce kişi izdihama neden oldu. Yaklaşık 50 bin kişinin katıldığı festival alanında büyük bir trajedi yaşandı.