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Konser faciasında şoke eden detaylar! Travis Scott ilk kez konuştu! Şırıngalı sapık...
ABD'de düzenlenen Astroworld müzik festivalinde ünlü rapçi Travis Scott konserinde izdiham yaşandı. 8 kişinin hayatını kaybettiği yüzlerce kişinin ise yaralandığı korkun faciayla ilgili şoke eden detaylar geldi. Travis Scott facianın ardından ilk kez konuşurken, yetkililerden kan donduran açıklamalar geldi.
Giriş Tarihi: 07.11.2021 13:24Güncelleme Tarihi: 07.11.2021 14:01