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Çin-Tayvan gerginliğinde flaş gelişme! Savaş kapıda: Bunu yapan herkes bedelini öder
Son dakika haberine göre: Çin ve Tayvan arasında yaşanan gerilim son günlerde iyice tırmanışa geçti. ABD'nin Tayvanlı askerleri gizlice eğittiğinin ortaya çıkmasıyla birlikte tarafların açıklamaları art arda gelmişti. Çin, gerilimi daha da tırmandıracak açıklamayı yaptı.
Giriş Tarihi: 07.11.2021 13:54Güncelleme Tarihi: 07.11.2021 14:00