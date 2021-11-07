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Çin-Tayvan gerginliğinde flaş gelişme! Savaş kapıda: Bunu yapan herkes bedelini öder

Son dakika haberine göre: Çin ve Tayvan arasında yaşanan gerilim son günlerde iyice tırmanışa geçti. ABD'nin Tayvanlı askerleri gizlice eğittiğinin ortaya çıkmasıyla birlikte tarafların açıklamaları art arda gelmişti. Çin, gerilimi daha da tırmandıracak açıklamayı yaptı.

Giriş Tarihi: 07.11.2021 13:54 Güncelleme Tarihi: 07.11.2021 14:00
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Çin-Tayvan gerginliğinde flaş gelişme! Savaş kapıda: Bunu yapan herkes bedelini öder

Çin - Tayvan gerilimi geçtiğimiz günlerde Pekin destekli basında yer alan tehdit gibi açıklamalar ile en yüksek noktasına ulaştı. Çin Komünist Partisi'nin güdümündeki devlet medyası '3. Dünya Savaşı' uyarısında bulundu, Tayvan'a 'ateşle oynama' mesajı verdi. Ancak araya ABD'nin girmesi ve Tayvan lideri n lideri Tsai Ing-wen'in Avrupa Parlamentosu (AP) heyeti ile görüşmesi Çin'in sabrını taşırdı ve korkulan açıklama sonunda geldi.

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Çin-Tayvan gerginliğinde flaş gelişme! Savaş kapıda: Bunu yapan herkes bedelini öder

Çin'den gelen resmi açıklamada "Tayvan'ın bağımsızlığını destekleyenlerin bundan ömür boyu sorumlu tutulacağı ve bu desteğin suç teşkil edeceği" bildirildi. Bu Çin tarafından resmi olarak yapılan Tavyan'la ilgili olarak Çin vatandaşlarına cezai yaptırım içeren ilk açıklama olması bakımından da oldukça önemli.

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Çin-Tayvan gerginliğinde flaş gelişme! Savaş kapıda: Bunu yapan herkes bedelini öder

Tayvan yönetimi bağımsızlık konusunda kararlı olduğunu defalarca açıklasa da Çin gerekirse Tavyan'ı topraklarına yeniden katmak için güç kullanabileceğini saklamıyor ve 'savaş' ihtimalini elemedik diyor.

Çin yönetimi şimdiden adanın Başbakan'ı Su Tseng-chang, parlamento sözcüsü You Si-kun ve Dışişleri Bakanı Joseph Wu gibi isimleri 'Kara Liste'ye aldığını açıkladı ve bu listenin genişleyeceğini resmi olarak duyurdu.

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Çin-Tayvan gerginliğinde flaş gelişme! Savaş kapıda: Bunu yapan herkes bedelini öder

Çin'in oluşturacağı 'Tayvan destekçileri kara listesi'ne girmek bu kişilere Çin anakarasına ayak basamamak, Hong Kong ve Macau gibi Çin'e bağlı bölgelerden men edilmek ve bu kişilerin 'ana karadan' insanlarla iş birliği yapamaması, iş ilişkisi kumaması ve fonlanamaması gibi yasakları içeriyor.

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Çin-Tayvan gerginliğinde flaş gelişme! Savaş kapıda: Bunu yapan herkes bedelini öder

Bu açıklamalar karşısında Tayvan "Kendilerinin Pekin tarafından değil, hukukun üstünlüğü tarafından yönetilen bir demokrasi olduğunu belirterek" kara listeye tepki gösterdi.