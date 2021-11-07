Çin-Tayvan gerginliğinde flaş gelişme! Savaş kapıda: Bunu yapan herkes bedelini öder

Çin'den gelen resmi açıklamada "Tayvan'ın bağımsızlığını destekleyenlerin bundan ömür boyu sorumlu tutulacağı ve bu desteğin suç teşkil edeceği" bildirildi. Bu Çin tarafından resmi olarak yapılan Tavyan'la ilgili olarak Çin vatandaşlarına cezai yaptırım içeren ilk açıklama olması bakımından da oldukça önemli.