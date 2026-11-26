Süpermarkette 70 kişinin rehin alındığı 17 saatlik kriz sona erdi! Öldürülen şüphelinin kimliği tartışma yarattı
Kolombiya'nın turistik Cartagena kentinde bir süpermarkete giren silahlı kişiler, onlarca müşteriyi ve çalışanı rehin aldı. Başarısız bir soygun girişimiyle başlayan olay, 17 saatlik kabusa dönüştü. Keskin nişancılar çevrede mevzilenirken özel kuvvetler gece yarısı operasyon başlattı. Rehinelerin tamamı kurtarıldı, 1 kişi öldürüldü, 4 şüpheli yakalandı. Ancak operasyonda öldürülen kişinin kimliğiyle ilgili ortaya çıkan iddialar ülkede yeni bir tartışma başlattı.
Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da film sahnelerini aratmayan bir rehine krizi yaşandı. Ülkenin turistik Cartagena kentindeki La Castellana bölgesinde bulunan Éxito adlı süpermarkete giren maskeli ve silahlı kişiler, içerideki müşterileri ve çalışanları rehin aldı.
Salı sabahı başlayan olay, güvenlik güçlerinin geniş çaplı müdahalesine rağmen saatlerce devam etti.
Polis, askerî birlikler ve özel kuvvetler marketin çevresini kuşatırken bölgede keskin nişancılar konuşlandırıldı. Rehinelerin elleri ve ayakları bağlanarak market içerisinde tutulduğu anlar kameralara yansıdı.
Çarşamba günü gece yarısından sonra başlatılan operasyonla rehine krizi sona erdi. Kolombiya Devlet Başkanı Abelardo de la Espriella, rehinelerin tamamının kurtarıldığını duyurdu.
BAŞARISIZ SOYGUN GİRİŞİMİ REHİNE KRİZİNE DÖNÜŞTÜ!
Olayın, silahlı kişilerin bir alışveriş merkezinden nakit para taşıyan zırhlı aracı soymaya çalışmasıyla başladığı bildirildi.
Kolombiya Devlet Başkanı De la Espriella'nın açıklamasına göre güvenlik kameraları şüphelileri tespit etti. Polis ekiplerinin hızla bölgeye ulaşması üzerine soygun girişimi başarısız oldu. Bunun üzerine silahlı kişiler, kaçmak yerine Éxito süpermarketine sığınarak içeride bulunanları rehin aldı.