Kolombiya'nın en önemli turizm merkezlerinden biri olan Cartagena'da yaşanan olay, kentte büyük tedirginliğe neden oldu.

OPERASYONDA ÖLDÜRÜLEN KİŞİYLE İLGİLİ ŞOK İDDİA

Rehine krizinin sona ermesinin ardından bu kez operasyon sırasında öldürülen kişinin kimliği tartışma konusu oldu.

Kolombiya yönetimi, öldürülen kişinin rehine alan silahlı grubun üyelerinden biri olduğunu açıkladı. Ancak İspanyol gazetesi El País'in 26 Kasım tarihli haberinde yer verilen bilgiler, olayın bu bölümüne ilişkin soru işaretlerini gündeme taşıdı.

Habere göre öldürülen kişinin 51 yaşındaki Jailer Humberto Muñetón Zapata olduğu belirlendi. Eşi Indira Lambis, kocasının olay günü sabah saatlerinde markete yiyecek almaya gittiğini, daha sonra kendisini işe bırakacağını söylediğini ancak bir daha kendisinden haber alamadığını anlattı.