Türkiye'nin Libya politikasında yeni bir sayfanın açılmasına zemin hazırlayan kritik ziyaret, Ankara ile Bingazi arasındaki ilişkilerin geldiği noktayı gözler önüne serdi. Libya'nın doğusunu kontrol eden Halife Hafter, beraberindeki heyetle Türkiye'ye gelerek üst düzey temaslarda bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kabul ettiği Hafter ve beraberindeki heyet, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile de bir araya geldi. Görüşmelerde Libya'daki siyasi sürecin yanı sıra güvenlik, askerî işbirliği ve ekonomik ilişkilerin ele alınması, Ankara'nın Libya'nın iki yakasıyla kurduğu temasların kapsamını ortaya koydu.

Türkiye'nin 2019 yılında Trablus yönetimine verdiği destekle Hafter'in ilerleyişini durdurmasından bu yana değişen bölgesel dengeler, Ankara'nın diplomatik açılımıyla yeni bir boyuta taşındı. Daha önce karşı cephelerde bulunan tarafların aynı diplomatik zeminde buluşması, Libya'nın siyasi geleceği ve Doğu Akdeniz'deki güç dengeleri açısından dikkat çekici bir gelişme olarak öne çıktı.