Hafter'in Ankara ziyareti Atina ve Tel Aviv'in Libya hesaplarını yeniden gündeme getirdi, manşetler böyle atıldı
Libya Ulusal Ordusu Genel Komutanı Halife Hafter'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Ankara'ya gerçekleştirdiği ilk resmî ziyaret, uluslararası basında geniş yankı uyandırdı. Türkiye'nin geçmişte karşı karşıya geldiği Libya'nın doğusundaki güç merkeziyle diplomatik ilişkilerini geliştirmesi, özellikle Yunanistan ve İsrail basınında dikkat çekici değerlendirmelere konu oldu. Atina merkezli Politica, Türkiye'nin Libya'daki hamlesini "Atina için hazırlanan fatura" sözleriyle yorumlarken, İsrail merkezli i24NEWS, Ankara-Hafter yakınlaşmasının bölgesel ittifakları değiştirebileceğine dikkat çekti.
Türkiye'nin Libya politikasında yeni bir sayfanın açılmasına zemin hazırlayan kritik ziyaret, Ankara ile Bingazi arasındaki ilişkilerin geldiği noktayı gözler önüne serdi. Libya'nın doğusunu kontrol eden Halife Hafter, beraberindeki heyetle Türkiye'ye gelerek üst düzey temaslarda bulundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kabul ettiği Hafter ve beraberindeki heyet, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile de bir araya geldi. Görüşmelerde Libya'daki siyasi sürecin yanı sıra güvenlik, askerî işbirliği ve ekonomik ilişkilerin ele alınması, Ankara'nın Libya'nın iki yakasıyla kurduğu temasların kapsamını ortaya koydu.
Türkiye'nin 2019 yılında Trablus yönetimine verdiği destekle Hafter'in ilerleyişini durdurmasından bu yana değişen bölgesel dengeler, Ankara'nın diplomatik açılımıyla yeni bir boyuta taşındı. Daha önce karşı cephelerde bulunan tarafların aynı diplomatik zeminde buluşması, Libya'nın siyasi geleceği ve Doğu Akdeniz'deki güç dengeleri açısından dikkat çekici bir gelişme olarak öne çıktı.
YUNAN BASININDA DİKKAT ÇEKEN MANŞET! "ATİNA İÇİN HAZIRLANAN FATURA"
Hafter'in Ankara ziyareti Yunanistan basınında özellikle Türkiye-Libya Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Mutabakatı üzerinden değerlendirildi. Atina merkezli Politica, gelişmeyi "Erdoğan'ın Libya'daki 'barış yapıcı' rolü: Atina için hazırlanan fatura" başlığıyla okuyucularına duyurdu.
Haberde, Ankara'nın Trablus ve Bingazi arasında yürüttüğü yoğun diplomatik temaslara dikkat çekilerek Türkiye'nin Libya'daki siyasi etkinliğini genişlettiği belirtildi. Politica, Türkiye'nin Libya'da askerî üslerinin bulunduğunu ve Trablus yönetimiyle yakın işbirliği yürüttüğünü hatırlatarak bu durumun Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'deki hesaplarını zorlaştırabileceğini savundu.
Yunan yayın organı, Türkiye'nin Libya'dan Somali'ye uzanan Afrika politikasına da dikkat çekti. Ankara'nın ekonomik ve diplomatik etkisini genişletmesinin Atina açısından yeni bir stratejik tablo oluşturduğunu ileri sürdü.
Politica'nın kullandığı "Atina için hazırlanan fatura" ifadesi, Hafter'in Ankara ziyaretinin Yunanistan'da neden yalnızca ikili diplomatik ilişkiler çerçevesinde değerlendirilmediğini ortaya koydu.