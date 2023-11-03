03 Kasım 2023, Cuma
Kim Kardashian Gazzeli çocuklarla dalga geçti! Soykırıma böyle destek çıktı
Katil İsrail, Gazze'ye 28 gündür Gazze'deki sivilleri hedef almaya devam ediyor. Terör ordusu saldırılarda binlerce çocuğu katletti. ABD ve Avrupalı ülkeler, yapılan bu zulme 'dur' bile demedi! ABD'li televizyon yıldızı Kim Kardashian ise yaptığı paylaşımla İsrail'e verdiği desteği ilan etti.
Giriş Tarihi: 03.11.2023 13:13 Güncelleme Tarihi: 03.11.2023 13:13
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