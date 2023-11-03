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Kim Kardashian Gazzeli çocuklarla dalga geçti! Soykırıma böyle destek çıktı

Katil İsrail, Gazze'ye 28 gündür Gazze'deki sivilleri hedef almaya devam ediyor. Terör ordusu saldırılarda binlerce çocuğu katletti. ABD ve Avrupalı ülkeler, yapılan bu zulme 'dur' bile demedi! ABD'li televizyon yıldızı Kim Kardashian ise yaptığı paylaşımla İsrail'e verdiği desteği ilan etti.

Giriş Tarihi: 03.11.2023 13:13 Güncelleme Tarihi: 03.11.2023 13:13
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Kim Kardashian Gazzeli çocuklarla dalga geçti! Soykırıma böyle destek çıktı

Gazze… 2 milyondan fazla kişinin yaşadığı 45 kilometrekarelik bir alandı… Akdeniz'e kıyısı olan bu bölge, tarihte eşi benzeri görülmemiş bir katliamı yaşadı.

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Kim Kardashian Gazzeli çocuklarla dalga geçti! Soykırıma böyle destek çıktı

9 BİNDEN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

7 Ekim'den bu yana İsrail'in düzenlediği saldırılarda, 9 binden fazla sivil hayattan koparıldı. Yaşanılan bir saldırı değil açık açık katliamdı, soykırımdı… Ancak tüm dünya, yaşanan bu vahşete gözlerini kapadı. İsrail'in çocukları bebekleri öldürmesine kimse sesini çıkarmadı.

Dünyaca ünlü markalardan, ünlü isimlere kadar herkes katil İsrail'den yana taraf aldı. Onlardan birisi de Ermeni asıllı ABD'li televizyon yıldızı Kim Kardashian'dı…

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Kim Kardashian Gazzeli çocuklarla dalga geçti! Soykırıma böyle destek çıktı

KİM KARDASHİAN'DAN İĞRENÇ PAYLAŞIM

Dört çocuğu olan Kim Kardashian, Gazze'de bebeklerin öldürülmesine sessiz kaldı. Önceki gün sosyal medyadan yaptığı paylaşımla da vicdansızlığını ve İsrail'e verdiği desteği kanıtladı.

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Kim Kardashian Gazzeli çocuklarla dalga geçti! Soykırıma böyle destek çıktı

Vahşice öldürülen çocuklara dair sessiz kalan Kim Kardashian, sosyal medya hesabından yaptığı Cadılar Bayramı paylaşımıyla tepki aldı.

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Kim Kardashian Gazzeli çocuklarla dalga geçti! Soykırıma böyle destek çıktı

FİLİSTİNLİ ÇOCUKLARA BENZETTİ

Çocuklarını sözde zombi gibi giydiren Kim Kardashian'ın paylaştığı kareler, dünyanın İsrail zulmüne nasıl görmezden geldiğini kanıtladı. O fotoğraflar, Batı'nın Gazze'de öldürülen çocukları nasıl umursamadığını açıkça anlattı…