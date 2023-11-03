Kim Kardashian Gazzeli çocuklarla dalga geçti! Soykırıma böyle destek çıktı

9 BİNDEN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

7 Ekim'den bu yana İsrail'in düzenlediği saldırılarda, 9 binden fazla sivil hayattan koparıldı. Yaşanılan bir saldırı değil açık açık katliamdı, soykırımdı… Ancak tüm dünya, yaşanan bu vahşete gözlerini kapadı. İsrail'in çocukları bebekleri öldürmesine kimse sesini çıkarmadı.

Dünyaca ünlü markalardan, ünlü isimlere kadar herkes katil İsrail'den yana taraf aldı. Onlardan birisi de Ermeni asıllı ABD'li televizyon yıldızı Kim Kardashian'dı…