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Kim Jong-Un'dan korkutan hamle! Japon Denizi istikametine 8 füze fırlattı
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin kısa menzilli 8 balistik füze denemesi yaptığını duyurdu. Japonya Savunma Bakanı Kişi Nobuo da "Kuzey Kore'nin kısa sürede ve birkaç lokasyonda oldukça fazla sayıda (füze) fırlatması alışıldık değil" diyerek, bu şekilde "art arda fırlatma kapasitelerinin geliştirilmiş olabileceği" yorumunu yaptı.
Giriş Tarihi: 05.06.2022 10:24Güncelleme Tarihi: 05.06.2022 11:30