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Kim Jong-Un'dan korkutan hamle! Japon Denizi istikametine 8 füze fırlattı

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin kısa menzilli 8 balistik füze denemesi yaptığını duyurdu. Japonya Savunma Bakanı Kişi Nobuo da "Kuzey Kore'nin kısa sürede ve birkaç lokasyonda oldukça fazla sayıda (füze) fırlatması alışıldık değil" diyerek, bu şekilde "art arda fırlatma kapasitelerinin geliştirilmiş olabileceği" yorumunu yaptı.

Giriş Tarihi: 05.06.2022 10:24 Güncelleme Tarihi: 05.06.2022 11:30
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Kim Jong-Un’dan korkutan hamle! Japon Denizi istikametine 8 füze fırlattı

Başkanlığa göre füzeler, başkent Pyongyang'ın yakınlarındaki Sunan dahil birkaç lokasyondan yerel saatle 09.08-09.43'te fırlatıldı.

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Kim Jong-Un’dan korkutan hamle! Japon Denizi istikametine 8 füze fırlattı

Kısa menzilli 8 balistik füze denemesi sonrası Seul hükümetinin, ulusal güvenlik zirvesini acil toplayacağı bildirildi.

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Kim Jong-Un’dan korkutan hamle! Japon Denizi istikametine 8 füze fırlattı

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Japon ulusal münhasır bölgesi dışına düşen füzelere yönelik, Pyongyang yönetimine nota verildiğini kaydetti.

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Kim Jong-Un’dan korkutan hamle! Japon Denizi istikametine 8 füze fırlattı

Kişida, barış ve istikrarı tehdit eden denemelere müsamaha göstermeyeceklerini kaydederek "ABD ve Güney Kore ile yakın koordinasyon halinde keşif ve enformasyon faaliyetlerini sürdüreceğiz" dedi.

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Kim Jong-Un’dan korkutan hamle! Japon Denizi istikametine 8 füze fırlattı

- "ALIŞILDIK DEĞİL"

Japonya Savunma Bakanı Kişi Nobuo, "(Kuzey Kore'nin) kısa sürede ve birkaç lokasyonda oldukça fazla sayıda (füze) fırlatması alışıldık değil" diyerek, bu şekilde "art arda fırlatma kapasitelerinin geliştirilmiş olabileceği" yorumunu yaptı.