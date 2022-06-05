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Hintli kadınlardan tehlikeli yöntem! 😱 Hayatlarını böyle riske atıyorlar...

Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletinde kadınlar, temiz su ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla metrelerce derinlikteki kuyuya hiçbir önlem almadan iniyor. Hindistan'ın 2050 yılına kadar ciddi su sıkıntısıyla karşı karşıya kalacağı tahmin edilirken, 30 şehrin yüksek riskli bölge kategorisinde olduğu belirtiliyor.

Giriş Tarihi: 05.06.2022 12:21 Güncelleme Tarihi: 05.06.2022 12:24
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Hintli kadınlardan tehlikeli yöntem! 😱 Hayatlarını böyle riske atıyorlar...

Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletinde yaşanan su sıkıntısı, hayatları riske atıyor. Ghusiya köyündeki kadınlar, suya erişebilmek için metrelerce derinlikteki kuyuya inmek zorunda kalıyor.

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Hintli kadınlardan tehlikeli yöntem! 😱 Hayatlarını böyle riske atıyorlar...

Hiçbir önlem almadan indiği kuyudan çıkan bir kadının videosu, sosyal medyada hızla yayılınca ülke gündemine oturdu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı videoya tepki göstererek yetkilileri köye acilen yardım sağlamaya çağırdı.

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Hintli kadınlardan tehlikeli yöntem! 😱 Hayatlarını böyle riske atıyorlar...

"SU KAYNAĞIMIZ OLANA KADAR OY VERMEMEYE KARAR VERDİK"
Eyaletteki su sıkıntısı her yaz mevsiminde baş gösteriyor. Eyalet hükümeti 2024 yılına kadar her köye su sağlama sözü verse de halen milyonlarca insan içme suyuna erişemiyor.

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Hintli kadınlardan tehlikeli yöntem! 😱 Hayatlarını böyle riske atıyorlar...

Ghusiya'da öfkeli köylüler, hükümeti protesto etmek için bu yıl yerel seçimleri boykot edeceklerini belirtiyor. Hindistan medyasına konuşan bir kadın, "Suya erişmek için kuyuya inmemiz gerekiyor. Burada 3 kuyu var, hepsi neredeyse kurumuş durumda.

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Hintli kadınlardan tehlikeli yöntem! 😱 Hayatlarını böyle riske atıyorlar...

Hükümet yetkilileri ve siyasiler buraya sadece seçimler sırasında gelir. Bu sefer uygun su kaynağımız olana kadar oy vermemeye karar verdik" dedi.