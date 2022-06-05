Hintli kadınlardan tehlikeli yöntem! 😱 Hayatlarını böyle riske atıyorlar...

Ghusiya'da öfkeli köylüler, hükümeti protesto etmek için bu yıl yerel seçimleri boykot edeceklerini belirtiyor. Hindistan medyasına konuşan bir kadın, "Suya erişmek için kuyuya inmemiz gerekiyor. Burada 3 kuyu var, hepsi neredeyse kurumuş durumda.