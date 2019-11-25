Kim Jong-Un vur emrini verdi! Dünya şokta...

Güney Kore Savunma Bakanlığı Sözcüsü Choi Hyun-soo, "Kuzey Kore'nin bahsini ettiği topçu tatbikatı, iki ülkenin askeri makamlarının kabul ettiği ve tam olarak uyguladığı 19 Eylül askeri anlaşmasını ihlal ediyor. Kuzey Kore'yi, askeri gerilimlerin artmasından korkulan sınır bölgelerinde tüm askeri eylemleri derhal durdurmaya ve anlaşmaya tam olarak riayet etmeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.