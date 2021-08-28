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Amerika Kıtası'nda yeni tehlike! Milyonlar Ida kasırgasına karşı hazırlanıyor

ABD başta olmak üzere Amerika Kıtası'nın en büyük kabuslarından biri olan kasırgalar tek tek gelmeye başladı. ABD ve Küba'da devletlerin resmi kurumları tarafından çeşitli uyarılar yapılıyor. Yangınlar, koronavirüs ölümleri gibi doğal afetlerin çok sayıda can aldığı Amerika Kıtası'nda sıradaki tehlike kasırgalar.

Giriş Tarihi: 28.08.2021 06:55 Güncelleme Tarihi: 28.08.2021 07:00
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Amerika Kıtası’nda yeni tehlike! Milyonlar Ida kasırgasına karşı hazırlanıyor

ABD'nin Meksika Körfezine bakan güney kıyısında etkili olması beklenen Ida Kasırgası nedeniyle bölge halkına "acil durum" ilanı yapıldı.

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Amerika Kıtası’nda yeni tehlike! Milyonlar Ida kasırgasına karşı hazırlanıyor

Karayip ülkesi Küba'nın batı kıyılarında etkili olan Ida Kasırgası'nın saatte 130 kilometre hıza ulaşarak şiddetli fırtına ve yağmura neden olduğu bildirildi.

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Amerika Kıtası’nda yeni tehlike! Milyonlar Ida kasırgasına karşı hazırlanıyor

AMERİKA TEHLİKE ALTINDA

Louisiana Valisi John Bel Edwarsd, pazar günü akşam saatlerinde eyalette etkisini göstermeye başlayacak olan kasırganın tahrip etkisinin yüksek olabileceği düşüncesiyle "acil durum" ilan edildiğini bildirdi.

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Amerika Kıtası’nda yeni tehlike! Milyonlar Ida kasırgasına karşı hazırlanıyor

Edwards, "Ne yazık ki, Louisiana'nın tüm kıyı şeridi şu anda fırtınanın tahmini hedefi içinde kalıyor. Cumartesi akşamına kadar herkes, güvenliği için fırtınayı atlatmayı planladığı yere varmış olmalı." ifadelerini kullandı.

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Amerika Kıtası’nda yeni tehlike! Milyonlar Ida kasırgasına karşı hazırlanıyor

Louisiana'nın New Orleans kenti Belediye Başkanı LaToy Cantrell ise pazar günü şehri vurması beklenen kasırga nedeniyle belirli bölgelerdeki sakinler için zorunlu tahliye emri yayınladı.