Amerika Kıtası'nda yeni tehlike! Milyonlar Ida kasırgasına karşı hazırlanıyor

ABD başta olmak üzere Amerika Kıtası'nın en büyük kabuslarından biri olan kasırgalar tek tek gelmeye başladı. ABD ve Küba'da devletlerin resmi kurumları tarafından çeşitli uyarılar yapılıyor. Yangınlar, koronavirüs ölümleri gibi doğal afetlerin çok sayıda can aldığı Amerika Kıtası'nda sıradaki tehlike kasırgalar.