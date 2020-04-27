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Bir ülke daha corona virüse diz çöktü! Toplu mezar kazıyorlar...
Koronavirüs tüm dünyada hayatı felç etmeye devam ederken, vaka sayıları dünya çapında 3 milyona yaklaştı. Can kayıplarına yetişemeyen ülkeler toplu mezarlar kazarak virüs kurbanlarını toprağa veriyor. Mezarlık işçileri ise "ara vermeden çalışıyoruz" diyerek durmaksızın mezar kazdıklarını söylüyor.
Giriş Tarihi: 27.04.2020 09:01Güncelleme Tarihi: 27.04.2020 09:06