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Bir ülke daha corona virüse diz çöktü! Toplu mezar kazıyorlar...

Koronavirüs tüm dünyada hayatı felç etmeye devam ederken, vaka sayıları dünya çapında 3 milyona yaklaştı. Can kayıplarına yetişemeyen ülkeler toplu mezarlar kazarak virüs kurbanlarını toprağa veriyor. Mezarlık işçileri ise "ara vermeden çalışıyoruz" diyerek durmaksızın mezar kazdıklarını söylüyor.

Giriş Tarihi: 27.04.2020 09:01 Güncelleme Tarihi: 27.04.2020 09:06
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Bir ülke daha corona virüse diz çöktü! Toplu mezar kazıyorlar...

Dünyadaki corona virüs vaka sayısı 3 milyona dayandı. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 206 bini geçmiş durumda. Ülkelere diz çöktüren corona virüs nedeniyle bazı ülkeler çareyi toplu mezarlar kazmakta buldu.

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Bir ülke daha corona virüse diz çöktü! Toplu mezar kazıyorlar...

Can kaybının önüne geçemeyen ülkelerden gelen görüntüler, tüyler ürpertecek cinsten. Dün bu fotoğraflara yenileri eklendi. Antara Haber Ajansı tarafından çekilen görüntüler, Endonezya'da da durumun iç açıcı olmadığını gösterdi.

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Bir ülke daha corona virüse diz çöktü! Toplu mezar kazıyorlar...

Geçen hafta Brezilya'nın toplu mezarlarının görüntüleri, servis edilmişti.

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Bir ülke daha corona virüse diz çöktü! Toplu mezar kazıyorlar...

Ülkedeki kayıplar nedeniyle toplu mezar kazmak zorunda olan bir başka ülke de Endonezya. Antara Haber Ajansı tarafından görüntülenen bu toplu mezar, başkent Cakarta'da kazıldı.

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Bir ülke daha corona virüse diz çöktü! Toplu mezar kazıyorlar...

26 Nisan Pazar günü fotoğraflanan bu kare, Endonezya hükümeti tarafından sağlanan mezar kompleksinde belediye çalışanlarının, havadan fotoğrafı.