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Kiev ve Lviv'e füze yağmuru! Rusya uçak tamir tesisini vurdu

Rusya, Ukrayna'ya başlattığı saldırıların 23. gününde Lviv şehrindeki uçak tamir tesisini hedef aldı. Bombardımanın ardından gökyüzünü siyah dumanlar kapladı. Lviv Belediyesi, "Tamir merkezindeki binalar darbelerle yıkıldı. Ancak tesisin aktif çalışması önceden durdurulduğu için can kaybı bulunmuyor." açıklamasında bulundu.

Sabah
Giriş Tarihi: 19.03.2022 08:54 Güncelleme Tarihi: 19.03.2022 09:24
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Kiev ve Lviv’e füze yağmuru! Rusya uçak tamir tesisini vurdu

Rusya – Ukrayna arasındaki savaş 23. gününde büyüyerek devam ediyor. Son bir haftada 3 defa Lviv'e 130 kilometre yakınlıktaki Lutsk ve İvano – Frankiv'in yanı sıra Lviv'e 40 kilometre uzaklıkta Yavoriv bölgeside Rus füzeleri tarafından vuruldu.

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Kiev ve Lviv’e füze yağmuru! Rusya uçak tamir tesisini vurdu

LVİV MERKEZ HEDEF ALINDI

Bu sefer ise Lviv merkezde bulunan havalimanı içerisindeki Uçak Tamir Tesisi Rus roketlerinin hedefi oldu. Füzeler, Lviv merkezde bulunan Opera ve Bale binasına 4.5 kilometre uzaklıktaki Lviv Havalimanı içerisindeki Uçak Tamir Tesisini vurdu.

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Kiev ve Lviv’e füze yağmuru! Rusya uçak tamir tesisini vurdu

Lviv Havalimanı, Ukrayna'nın ikinci büyük havaalanı olarak belirtilirken, art arda birkaç füze ile saldırı gerçekleştiği öğrenildi.

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Kiev ve Lviv’e füze yağmuru! Rusya uçak tamir tesisini vurdu

"UÇAK BAKIM TESİSİ VURULDU"

Lviv Belediye Başkanı Andriy Sadovyi, Uçak tamir tesisine çok sayıda roket isabet ettiğini bildirerek, binaların gelen darbelerle yıkıldığını aktardı.

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Kiev ve Lviv’e füze yağmuru! Rusya uçak tamir tesisini vurdu

"SALDIRIDA ÖLEN KİMSE OLMADI"

Sabah gazetesinden Uğur Yıldırım'ın haberine göre saldırıda herhangi bir can kaybının olmadığını kaydeden Sadovyi, "Tesisin aktif çalışması önceden durduruldu, bu nedenle şu anda herhangi bir can kaybı yok. Kurtarma ekipleri ve ilgili kişiler olay yerinde çalışıyor" ifadelerini kullandı.