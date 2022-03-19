19 Mart 2022, Cumartesi
Kiev ve Lviv'e füze yağmuru! Rusya uçak tamir tesisini vurdu
Rusya, Ukrayna'ya başlattığı saldırıların 23. gününde Lviv şehrindeki uçak tamir tesisini hedef aldı. Bombardımanın ardından gökyüzünü siyah dumanlar kapladı. Lviv Belediyesi, "Tamir merkezindeki binalar darbelerle yıkıldı. Ancak tesisin aktif çalışması önceden durdurulduğu için can kaybı bulunmuyor." açıklamasında bulundu.
Giriş Tarihi: 19.03.2022 08:54 Güncelleme Tarihi: 19.03.2022 09:24
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