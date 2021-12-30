Kenya’da Meclis karıştı vekiller birbirine girdi

TARTIŞMALI YASA TASARISI

Siyasi partileri düzenleyen yasa tasarısı, siyasi partilerin düzenlenmesine yönelik maddelerde değişiklik ve koalisyon gruplarının seçimlerde zorunlu parti üyeliği maddelerini içeriyor. Yeni yasa tasarısı onaylanması durumunda eski yasada yer alan, bir parti koalisyonunun aday sunabilmesi için gereken parti üyeliği ve bağımsız olmasını gerektiren maddeyi geçersiz kılacak.