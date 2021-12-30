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Kenya'da Meclis karıştı vekiller birbirine girdi

Kenya'da mecliste önümüzdeki yıl yapılacak seçimlerle ilgili siyasi partilerin düzenlenmesine ilişkin yasa tasarısının görüşüldüğü oturumda iktidar ve muhalefet partisi milletvekilleri birbirine girdi.

İHA
Giriş Tarihi: 30.12.2021 22:48 Güncelleme Tarihi: 30.12.2021 22:50
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Kenya’da Meclis karıştı vekiller birbirine girdi

Kenya Meclisi'nde bugün gerçekleştirilen oturumda tansiyon yükseldi. Ülkede 2022 yılında yapılacak seçimlerle ilgili siyasi partilerin düzenlenmesine ilişkin yasa tasarısı görüşmeleri sırasında rakip partilerin milletvekilleri arasında arbede çıktı.

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Kenya’da Meclis karıştı vekiller birbirine girdi

Tansiyonun giderek arttığı mecliste Milletvekili John Mbadi, meslektaşı Benard Koros'a yumruk attı. Aldığı darbe sonucu gözünden kan akan Koros, "Millet Meclisi'nde bu şekilde yaralanmayı kabul edemem Sayın Başkan" dedi.

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Kenya’da Meclis karıştı vekiller birbirine girdi

Yaşanan kavga sırasında oturuma ara verildi.

HABERİN VİDEOSU

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Kenya’da Meclis karıştı vekiller birbirine girdi

TARTIŞMALI YASA TASARISI

Siyasi partileri düzenleyen yasa tasarısı, siyasi partilerin düzenlenmesine yönelik maddelerde değişiklik ve koalisyon gruplarının seçimlerde zorunlu parti üyeliği maddelerini içeriyor. Yeni yasa tasarısı onaylanması durumunda eski yasada yer alan, bir parti koalisyonunun aday sunabilmesi için gereken parti üyeliği ve bağımsız olmasını gerektiren maddeyi geçersiz kılacak.

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Kenya’da Meclis karıştı vekiller birbirine girdi