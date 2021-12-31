ABD'nin Colorado eyaleti yanıyor! Adeta cehennemi yaşıyorlar

Son dakika haberine göre: ABD'nin Colorado eyaletinde perşembe günü başlayan orman yangınları devam ediyor. Yangın nedeniyle on binlerce insan tahliye edildi. 370 ev tamamen kül oldu, 600 ev ise hasar gördü. Yetkililer yangının 'durdurmanın imkansız' olduğunu belirtti.

Giriş Tarihi: 31.12.2021 13:00 Güncelleme Tarihi: 31.12.2021 13:01 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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