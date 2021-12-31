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ABD'nin Colorado eyaleti yanıyor! Adeta cehennemi yaşıyorlar

Son dakika haberine göre: ABD'nin Colorado eyaletinde perşembe günü başlayan orman yangınları devam ediyor. Yangın nedeniyle on binlerce insan tahliye edildi. 370 ev tamamen kül oldu, 600 ev ise hasar gördü. Yetkililer yangının 'durdurmanın imkansız' olduğunu belirtti.

Giriş Tarihi: 31.12.2021 13:00 Güncelleme Tarihi: 31.12.2021 13:01
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ABD'nin Colorado eyaleti yanıyor! Adeta cehennemi yaşıyor
ABD’nin Colorado eyaleti yanıyor! Adeta cehennemi yaşıyor

Yangın, eyalete bağlı Boulder County bölgesinde dün sabah saatlerinde başladı. Saatte 169 kilometre hızla ilerleyen yangın kısa sürede yerleşim yerlerine ulaştı.

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ABD'nin Colorado eyaleti yanıyor! Adeta cehennemi yaşıyor
ABD’nin Colorado eyaleti yanıyor! Adeta cehennemi yaşıyor

Yangın sonucunda 600 ev hasar gördü. Bir otel ve bir alışveriş merkezi de kullanılamaz hale geldi.

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ABD'nin Colorado eyaleti yanıyor! Adeta cehennemi yaşıyor
ABD’nin Colorado eyaleti yanıyor! Adeta cehennemi yaşıyor

Yangın nedeniyle 1'i itfaiye memuru olmak üzere 6 kişi yaralandı.

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ABD'nin Colorado eyaleti yanıyor! Adeta cehennemi yaşıyor
ABD’nin Colorado eyaleti yanıyor! Adeta cehennemi yaşıyor

Şu an için bir kayıp ve ölüm raporu bulunmuyor.

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ABD'nin Colorado eyaleti yanıyor! Adeta cehennemi yaşıyor
ABD’nin Colorado eyaleti yanıyor! Adeta cehennemi yaşıyor

Superior ve Louisville belediyeleri için tahliye emri verildi ve söz konusu belediyeler 'hayati tehdit eden durum' kategorisine alındı.