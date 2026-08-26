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İslamabad'daki devlet hastanesinde yangın faciası: 16 yenidoğandan 15'i hayatını kaybetti, tek bebek kurtarıldı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Pakistan'ın başkenti İslamabad'da devlet hastanesinde çıkan yangında en az 15 bebek hayatını kaybetti. Yerel televizyon kanalı Geo TV, yangının klima sistemlerindeki bir arıza nedeniyle çıktığını bildirdi.

İslamabad'daki devlet hastanesinde yangın faciası: 16 yenidoğandan 15'i hayatını kaybetti, tek bebek kurtarıldı 1

Yangının, yerel saatle yaklaşık 07.00'de (TSİ 05.00) Pakistan Tıp Bilimleri Enstitüsünde (PIMS) hastanenin kadın ve çocuk sağlığı servisinin bulunduğu üçüncü katta başladığı belirtildi.

İslamabad'daki devlet hastanesinde yangın faciası: 16 yenidoğandan 15'i hayatını kaybetti, tek bebek kurtarıldı 2

Yangın, son yıllarda Pakistan'daki hastanelerde meydana gelen en ölümcül yangınlardan biri oldu. Ülkede devlet sağlık hizmetleri sübvanse edilirken, kamu hastanelerinin kaynak yetersizliği ve yoğunluk nedeniyle zorlandığı, denetim kuruluşlarının da devlet hastanelerini sık sık kötü yönetim nedeniyle eleştirdiği ifade edildi.

İslamabad'daki devlet hastanesinde yangın faciası: 16 yenidoğandan 15'i hayatını kaybetti, tek bebek kurtarıldı 3

Geo TV'nin haberine göre yangın çıktığında serviste 16 yenidoğan bebek bulunuyordu. Bebeklerden yalnızca biri kurtarıldı.

İslamabad'daki devlet hastanesinde yangın faciası: 16 yenidoğandan 15'i hayatını kaybetti, tek bebek kurtarıldı 4

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, olayın derhal soruşturulması talimatını verdi.

İslamabad'daki devlet hastanesinde yangın faciası: 16 yenidoğandan 15'i hayatını kaybetti, tek bebek kurtarıldı 5

Şerif'in ofisinden yapılan açıklamada, "Sorumlular tespit edilmeli ve en ağır yaptırım uygulanmalıdır." ifadeleri kullanıldı.

İslamabad'daki devlet hastanesinde yangın faciası: 16 yenidoğandan 15'i hayatını kaybetti, tek bebek kurtarıldı 6

Reuters muhabirinin olay yerinden aktardığına göre, yangının çıktığı servis güvenlik çemberine alınırken hastane binasının önünde ambulanslar görüldü.

İslamabad'daki devlet hastanesinde yangın faciası: 16 yenidoğandan 15'i hayatını kaybetti, tek bebek kurtarıldı 7

İslamabad'ın merkezinde bulunan PIMS, kentin en büyük kamu hastanelerinden biri. Hastanede, eski Başbakan İmran Han'ın geçen hafta kısa süreli olarak tedavi gördüğü belirtildi.

İslamabad'daki devlet hastanesinde yangın faciası: 16 yenidoğandan 15'i hayatını kaybetti, tek bebek kurtarıldı 8

İşte yangın faciasının ardından bölgeden kareler...

İslamabad'daki devlet hastanesinde yangın faciası: 16 yenidoğandan 15'i hayatını kaybetti, tek bebek kurtarıldı 9
İslamabad'daki devlet hastanesinde yangın faciası: 16 yenidoğandan 15'i hayatını kaybetti, tek bebek kurtarıldı 10
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