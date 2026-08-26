Yangın, son yıllarda Pakistan'daki hastanelerde meydana gelen en ölümcül yangınlardan biri oldu. Ülkede devlet sağlık hizmetleri sübvanse edilirken, kamu hastanelerinin kaynak yetersizliği ve yoğunluk nedeniyle zorlandığı, denetim kuruluşlarının da devlet hastanelerini sık sık kötü yönetim nedeniyle eleştirdiği ifade edildi.