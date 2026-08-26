İslamabad'daki devlet hastanesinde yangın faciası: 16 yenidoğandan 15'i hayatını kaybetti, tek bebek kurtarıldı
Pakistan'ın başkenti İslamabad'da devlet hastanesinde çıkan yangında en az 15 bebek hayatını kaybetti. Yerel televizyon kanalı Geo TV, yangının klima sistemlerindeki bir arıza nedeniyle çıktığını bildirdi.
Yangının, yerel saatle yaklaşık 07.00'de (TSİ 05.00) Pakistan Tıp Bilimleri Enstitüsünde (PIMS) hastanenin kadın ve çocuk sağlığı servisinin bulunduğu üçüncü katta başladığı belirtildi.
Yangın, son yıllarda Pakistan'daki hastanelerde meydana gelen en ölümcül yangınlardan biri oldu. Ülkede devlet sağlık hizmetleri sübvanse edilirken, kamu hastanelerinin kaynak yetersizliği ve yoğunluk nedeniyle zorlandığı, denetim kuruluşlarının da devlet hastanelerini sık sık kötü yönetim nedeniyle eleştirdiği ifade edildi.
Geo TV'nin haberine göre yangın çıktığında serviste 16 yenidoğan bebek bulunuyordu. Bebeklerden yalnızca biri kurtarıldı.
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, olayın derhal soruşturulması talimatını verdi.
Şerif'in ofisinden yapılan açıklamada, "Sorumlular tespit edilmeli ve en ağır yaptırım uygulanmalıdır." ifadeleri kullanıldı.