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Dünya izliyor: Resmen insanlık suçu işleniyor! İsrail'den katliam: Çoğu çocuk 24 kişi şehit oldu

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te gerilim her geçen dakika tırmanırken, bölgeden kan donduran haberler geliyor. İsrail polisi sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere saldırırken, dün akşam saatlerinde ise Gazze vuruldu. İsrail saldırılarında aralarında 9'u çocuk, 24 kişi şehit oldu, 103 kişi yaralandı. İsrail uçakları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki bölgelere hava saldırısı düzenlerken, Hamas da roketlerle karşı saldırı başlattı. Öte yandan İsrail polisi, akşam namazından sonra bir kez daha işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da cemaate saldırdı. Mescid-i Aksa'da yaralanan Filistinlilerin hastaneleri doldurduğunu ve bazı yaralıların plastik mermiler nedeniyle gözlerini kaybettiğini yazdı. Ayrıca Filistin Devlet Başkanı Abbas, Gazze saldırısı nedeniyle bayram kutlamalarını iptal etti. Dünya bu katiamlara sessiz kalırken Türkiye'den sert tepki gelmeye devam ediyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsrail savaş uçaklarıyla çocukları öldürüyor. Kim bu zalim saldırganlığa 'İsrail'in kendini savunma hakkı' diyorsa, çocuk katillerinin işbirlikçisidir" diyerek sert çıktı. İşte bölgeden son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 11.05.2021 10:01 Güncelleme Tarihi: 11.05.2021 10:25
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Dünya izliyor: Resmen insanlık suçu işleniyor! İsrail'den katliam: Çoğu çocuk 24 kişi şehit oldu

Binlerce Filistinli sabah namazını, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'da kıldı. Namazın ardından Filistinliler, Mescid-i Aksa'nın avlusunda tekbirler getirerek gösteri düzenledi.

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Dünya izliyor: Resmen insanlık suçu işleniyor! İsrail'den katliam: Çoğu çocuk 24 kişi şehit oldu

Gösterinin ardından çok sayıda Filistinli, fanatik Yahudilerin baskın yapmasını önlemek için Mescid-i Aksa'da kalarak nöbet tutmaya başladı.

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Dünya izliyor: Resmen insanlık suçu işleniyor! İsrail'den katliam: Çoğu çocuk 24 kişi şehit oldu

Filistinliler, buldukları tahta ve benzeri şeylerle Harem-i Şerif'in bazı noktalarına barikatlar kurdu. Harem-i Şerif'ten ayrılmayacaklarını dile getiren Filistinliler, sık sık "Canımız kanımız sana feda Aksa" sloganı attı.

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Dünya izliyor: Resmen insanlık suçu işleniyor! İsrail'den katliam: Çoğu çocuk 24 kişi şehit oldu

İsrail polisi, fanatik Yahudilerin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini önlemek için Harem-i Şerif'te bekleyen Filistinlilere müdahale etti. 300'ün üzerinde Filistinli yaralandı, 7'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Dünya izliyor: Resmen insanlık suçu işleniyor! İsrail'den katliam: Çoğu çocuk 24 kişi şehit oldu

ÖLÜ SAYISI ARTIYOR
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırısında 9'u çocuk 24 Filistinlinin şehit olduğunu açıkladı. Sadece bu saldırıda yaralananların sayısı ise 103 olarak açıklandı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, şehit 9 çocuktan birinin 10 yaşındaki kız çocuğu, diğerlerinin ise farklı yaşlardaki erkek çocukları olduğu kaydedildi.