Dünya izliyor: Resmen insanlık suçu işleniyor! İsrail'den katliam: Çoğu çocuk 24 kişi şehit oldu

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te gerilim her geçen dakika tırmanırken, bölgeden kan donduran haberler geliyor. İsrail polisi sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere saldırırken, dün akşam saatlerinde ise Gazze vuruldu. İsrail saldırılarında aralarında 9'u çocuk, 24 kişi şehit oldu, 103 kişi yaralandı. İsrail uçakları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki bölgelere hava saldırısı düzenlerken, Hamas da roketlerle karşı saldırı başlattı. Öte yandan İsrail polisi, akşam namazından sonra bir kez daha işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da cemaate saldırdı. Mescid-i Aksa'da yaralanan Filistinlilerin hastaneleri doldurduğunu ve bazı yaralıların plastik mermiler nedeniyle gözlerini kaybettiğini yazdı. Ayrıca Filistin Devlet Başkanı Abbas, Gazze saldırısı nedeniyle bayram kutlamalarını iptal etti. Dünya bu katiamlara sessiz kalırken Türkiye'den sert tepki gelmeye devam ediyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsrail savaş uçaklarıyla çocukları öldürüyor. Kim bu zalim saldırganlığa 'İsrail'in kendini savunma hakkı' diyorsa, çocuk katillerinin işbirlikçisidir" diyerek sert çıktı. İşte bölgeden son gelişmeler...