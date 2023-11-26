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Katil Netanyahu'ya şok! "Bir an önce" istifa etmesini istiyorlar
7 Ekim tarihinden itibaren İsrail, Gazze'ye havadan, karadan ve denizden bomba yağdırırken, 15 binden fazla sivilin ölümüne neden oldu. Katil İsrail, Gazze'de savaş suçları işleyerek soykırım gerçekleştirirken, katil Netanyahu karşıtı İsrailliler, Başbakan'ın "bir an önce" istifa etmesini istiyor.
Giriş Tarihi: 26.11.2023 13:39Güncelleme Tarihi: 26.11.2023 13:39