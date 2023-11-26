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Katil Netanyahu'ya şok! "Bir an önce" istifa etmesini istiyorlar

7 Ekim tarihinden itibaren İsrail, Gazze'ye havadan, karadan ve denizden bomba yağdırırken, 15 binden fazla sivilin ölümüne neden oldu. Katil İsrail, Gazze'de savaş suçları işleyerek soykırım gerçekleştirirken, katil Netanyahu karşıtı İsrailliler, Başbakan'ın "bir an önce" istifa etmesini istiyor.

Giriş Tarihi: 26.11.2023 13:39 Güncelleme Tarihi: 26.11.2023 13:39
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Katil Netanyahu’ya şok! Bir an önce istifa etmesini istiyorlar

İsrail ordusunun bir kısmını işgal ettiği, ablukayı sıkılaştırdığı ve aralıksız saldırıyla insani krizin derinleştiği Gazze Şeridi'nde çatışmalara insani ara verilmesinin ardından İsrailliler, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun istifası için çağrılar yapmaya devam etti.

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Katil Netanyahu’ya şok! Bir an önce istifa etmesini istiyorlar

Batı Kudüs'teki Netanyahu'nun konutu yakınlarında Başbakan'ın istifası çağrısıyla düzenlenen protesto gösterisine katılan İsrailliler, konuştu.

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Katil Netanyahu’ya şok! Bir an önce istifa etmesini istiyorlar

Sivil toplum kuruluşunda çalışan ve Netanyahu'ya hitaben "Felaket baştan başlar, artık istifa etmelisin" yazılı pankart taşıyan Karen Saar (49), Netanyahu'nun İsrail'de "rejim değişikliği yapma" girişimi ve yolsuzluğuna karşı protestoya katıldığını söyledi.

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Katil Netanyahu’ya şok! Bir an önce istifa etmesini istiyorlar

Yıl boyunca Netanyahu'nun yapmaya çalıştığı "rejim değişikliği ve İsrail'i içeriden yıkma girişimine karşı" gösteri yaptıklarını dile getiren Saar, "Bu gösterideyse böylesine bir felaketin ardından iktidarda kalamayacağını söylüyoruz. Netanyahu'ya güvenmiyorum. Son 10 değilse, 5 yıldır tüm adımları kendisini kurtarmak içindi. Bunun değişeceğini düşünmüyorum." diye konuştu.

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Katil Netanyahu’ya şok! Bir an önce istifa etmesini istiyorlar

Netanyahu'nun iktidarda kalmak için "savaşı sürdürmeye devam edebileceğini" savunan Saar, "Gazze'deki bu kadar çok ölü sayısı karşısında yıkılmış durumdayım. Resimler korkunç. Ben her seferinde yeni bir tur yaşanmasındansa kalıcı bir çözüm bulunmasından yanayım." dedi.